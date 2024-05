"Regala'm esta nit": Cómo vivir la última noche de nuestras vidas

Con quién pasarías tu última noche es, sin duda, una pregunta con una respuesta bastante complicada, pero que todos nos hemos planteado en alguna ocasión. Así arranca la comedia romántica «Regala’m esta nit» (Albena Teatre), comedia escrita, dirigida y protagonizada por Carles Alberola, que se podrá ver en el Teatre Talia del 29 de mayo al 16 de junio.

La historia se centra en Joan (Carles Alberola) y Laura (Verònica Andrés), dos viejos amantes que están a punto de cumplir los 50 años y que se reencuentran veinte años después. Sin embargo, estos personajes son muy conocidos en la compañía, ya que protagonizaron hace 25 años una de las obras más emblemáticas de la compañía, «Mandíbula afilada». «Hace un tiempo pensamos que estaría bien recuperar la vida de esta pareja. Durante este tiempo, muchas cosas han cambiado y otras se han reafirmado. Por lo tanto, son los mismos personajes, pero 25 años después», afirma el propio Alberola. A pesar de que sus vidas han evolucionado de manera muy diferente, los dos coinciden con quién desearían pasar la última noche de su vida. Sin duda, esta se convierte en una de las noches más bonitas. Sin embargo, se trata de un encuentro efímero, ya que sufre una enfermedad terminal y, por lo tanto, se trata de una despedida. «Al final nadie sabe cuál puede ser su última noche, por lo que hay una gran carga emotiva detrás de esta comedia», señala Alberola. Durante estos casi 30 años, los protagonistas han vivido una madurez respecto a su primera obra. «La otra era una obra más juvenil. No se toman las mismas decisiones con 30 años que con 60 años», reivindica Alberola, quien recalca que «el propio autor también ha cambiado tras haber pasado por distintas etapas».

"Regala'm esta nit" / Vicente A. Jimenez

Así, durante 90 minutos, el espectador realizará un viaje divertido y emotivo. La obra tuvo su preestreno en la Sala L’Horta de València y durante esta semana se interpretará en varias localidades valencianas como Alzira o Gandia. «El preestreno tuvo una gran acogida. Además, he tenido la suerte de trabajar con Verònica Andrés, con la que he compartido varios espectáculos», explica. Sin embargo, Alberola reconoce que «el teatro es un trabajo de equipo». Añade: «Hay mucha gente detrás que no se ve, pero que es muy importante».

Tres décadas de teatro

El estreno coincide con el 30 º aniversario de la compañía. Albena Teatre celebra estas tres décadas de trayectoria en las artes escénicas y el audiovisual como mejor sabe hacerlo, es decir, encima de los escenarios. «Las compañías valencianas -y en valenciano- hemos demostrado la capacidad de lucha y, por eso, decidimos celebrarlo con este espectáculo emblemática», concluye.

