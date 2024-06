Gilberto Santa Rosa: «Intento que mis canciones no tengan género para respetar la decisión de cada uno»

Siete años después de su último concierto en València y tras terminar su gira por Estados Unidos, Gilberto Santa Rosa regresa a los Jardines de Viveros el próximo 17 de julio.

¿Cómo está yendo la gira por Estados Unidos?

Muy bien. Lo retomamos ahora. Estuvimos unas semanas de descanso y ahora retomamos.

Le presentan como el «caballero de la salsa», ¿supone mayor responsabilidad a la hora de preparar sus discos y conciertos?

Totalmente. Es un compromiso, más que una responsabilidad. Es un compromiso que tengo con mi carrera, con ese título y con el público que lo recibe. Me convertí en «caballero de la salsa» muy temprano.

Se encuentra inmerso en la gira «Auténtico Tour». ¿Qué va a encontrar el público?

Es una gira llena de mucha energía, es un espectáculo muy abarcador y tengo una orquesta poderosa, que hace ese concepto muy ameno y muy especial. En lo personal, es un espectáculo que me divierto y me gozo de principio a fin.

Si el artista disfruta, el público también se brinda de esa energía.

Eso debería ser así y hasta ahora ha sido así.

Regresa a los escenarios después de haber colgado el cartel de ‘sold out’ en la anterior gira.

Eso sí que es una gran responsabilidad. Tan pronto tú recibes esa noticia, tú te pones muy contento por la respuesta de la gente. También piensas que tienes que hacer todo lo posible y lo imposible para que esta gente disfrute y no defraudarlos. Hasta ahora hemos tenido buenos resultados en la venta y la dinámica del espectáculo.

Va a estar en España también. ¿Cree que la salsa es un género que gusta?

Yo tengo la experiencia de haber estado muchos años, estoy hablando de unos 30 años. Y he visto cómo va, cómo ha ido creciendo en popularidad. Yo creo que el fenómeno de la migración ha sido vital y fundamental. Y se han hecho muchos experimentos. La salsa no es un género extraño para los españoles. He visto el crecimiento del mismo. Y yo creo que cada día gana más adeptos.

¿La salsa se encuentra en un buen momento?

Sí, yo creo que sí, estoy completamente seguro. La salsa no tiene el protagonismo que tuvo en los 70, 80 y 90, pero sí que hay muchos talleres. Es una música resiliente, ya va cumpliendo siglos. Y todavía tiene fanáticos, tiene músicos y cantantes jóvenes, así que pienso que está en un buen momento.

Algunos artistas como Marc Anthony también impulsan el género.

Sin duda alguna. El mayor de sus éxitos ha sido su talento y lo ha hecho a través de esta música, aunque ha hecho pop y cosas urbanas. El grueso de su música es salsa. Es de las primeras figuras de este género.

Es un año de celebraciones, ya que recientemente la Berklee College of Music le condecoró como Doctor Honoris Causa. ¿Cómo recibió la noticia?

Con mucha sorpresa, con mucha humildad y con un sentimiento muy personal de misión cumplida. Después de estar casi 50 años haciendo este tipo de música y llegar ahí reconocido por una de las escuelas más importantes de música. Yo llevo casi 50 años cantando y espero estar cantando 50 años más. Y para esos próximos 50 años es un tremendo combustible para seguir adelante.

Es decir, no tiene en mente bajarse de los escenarios.

No, todavía me siento bien. Todavía disfruto de estar ahí y todo lo que lleva el oficio. No veo un retiro los próximos años, siempre que pueda hacer un espectáculo digno. El día que ya mis recursos no sean dignos para el público que lo escuche, habrá que echarse a un lado.

Volviendo a la condecoración, es el primer cantante puertorriqueño de salsa en obtenerlo. ¿Eso también es un impulso para el género?

Doble honor y un gran impulso para mí. También es una gran inspiración para los muchachos que están empezando en esta carrera. Este género es un género no solamente fuerte, sino que tiene historia y tiene oportunidades. Es un género popular y que cada día gana más adultos.

«Cartas sobre la mesa» reivindica el amor en todas sus formas. ¿Intenta que sus canciones no se centren en ningún tipo de pareja?

Sí, totalmente sí. A veces, las canciones son tan buenas, que es difícil cambiar su naturaleza. Yo trato que mis canciones no tengan un género. ¿Por qué? Porque yo creo y yo respeto la decisión de cada uno. El amor no se regula. Yo en eso lo tengo claro y también tengo claro el amor que tengo y el que siento. Así que yo traté de llevar el mensaje y creo que la relación tiene que ser duradera y honesta.

Es de agradecer que artistas consolidados rompan con estos estereotipos.

Bueno, en mi caso fue bastante llamativo porque yo nunca he sido un cantante de temas muy difíciles porque no lo considero que es mi rol. Y yo creo que la gente no es la misma. Estamos en otra época y en otra sociedad y hay que tenerlo en cuenta.

¿Cree que ya hay parejas de todo tipo que bailan salsa?

Sí, totalmente, los vemos todos los días y disfrutan. En mi caso, no hago diferencia, ya que la gente que disfruta la música es la que disfruta. No tengo ningún problema con su preferencia sexual, de raza, de edades ni de nada. A veces, discriminamos a gente por un tipo de edad. No tengo ningún problema con nada de eso.

¿Esto se ve en los conciertos?

Sí se ve. Para nosotros es una mucha alegría tener gente, que la gente disfrute de la música y del ambiente sin ninguna otra consideración.

Ese es el fin de la música, evadirse y disfrutar.

Ese es uno de los fines. Científicamente ya está probado que la música es medicinal. Yo entiendo que es uno de los fines. Yo creo que con este tipo de eventos, muy normales, damos pasos importantes en la madurez de un concierto donde venga la gente, disfrute, que no haya prejuicios, ni haya ninguna discriminación, pues eso es un adelanto grande.

La salsa siempre ha sido cantada mayoritariamente por hombres. ¿Empieza a cambiar la situación?

Ahí tengo que ser honesto y tengo que aceptar que el género ha sido un poco machista. También tenemos mujeres importantes haciendo este género. Hay que destacar el hecho de que en Colombia, por ejemplo, hay una serie de orquestas femeninas muy buenas, que llevan muchos años haciendo música. No han tenido quizás la oportunidad de tener la posición para hacer fiestas como tienen otras personas. En la música en general tenemos mujeres importantes que han hecho historia y carrera, pero faltan más.

