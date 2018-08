"Marcelino me convenció rápido"

Michy Batshuayi llegó con una hora de retraso la rueda de prensa para presentarse ante los medios de comunicación. Lo hizo acompañado del presidente del club, Anil Murthy, con una justificación: el futbolista se había entretenido en la Ciudad Deportiva de Paterna, que visitó por la mañana para conocer más a fondo a sus compañeros y observar el entrenamiento del equipo. «Lo siento, Michy quería ver entrenar a sus compañeros», dijo Murthy nada más tomar asiento en la sala de prensa de Mestalla.

Batshuayi destacó como principal valor para fichar por el Valencia CF una conversación que mantuvo con el entrenador, Marcelino García Toral. Por lo visto, este le convención rápidamente. Le dijo que iba a tener protagonismo en el ilusionante proyecto que ha presentado el club de Mestalla para el año de su Centenario. «Había muchos equipos interesados en mí, pero hablé con Marcelino y la dirección del club, me convencieron para venir aquí. El Valencia es un equipo competitivo, que pelea contra los grandes clubes. También juega Champions, pero lo que me convenció más fue la conversación que tuve con Marcelino», reconoció el futbolista, que hoy tiene previsto pasar la revisión médica. El club, en todo caso, ya tiene el informe médico del Chelsea, practicado apenas hace unas semanas.

La pregunta sobre por qué eligió el Valencia CF, efectivamente, era necesaria. Por varios motivos. El internacional belga no quiso entrar en polémicas con el presidente del Sevilla, Pepe Castro, quien tras ver como el futbolista prefería irse al Valencia CF en lugar de a su club, aseguró que en la Liga de Campeones iba a jugar «solo cuatro partidos con el Valencia CF» y que con su equipo jugaría «más de treinta en la Liga Europa». «No quiero contestar a esa pregunta, he venido al Valencia CF a jugar más de cuatro partidos de Liga de Campeones», se limitó a señalar en francés. «¿Castellano? Tengo un profesor que me ha puesto el club y mis compañeros me ayudarán a aprenderlo rápido», añadió.

El goleador asistió el sábado por la noche a la presentación del Valencia y al partido que ganó por 3-0 al Bayer Leverkusen. «En el partido la atmósfera fue genial, los fans del Valencia son fantásticos. Mis compañeros son muy buenos jugadores y poder compartir equipo con Rodrigo es fantástico», afirmó.

Batshuayi apuntó que su estilo de juego se adapta muy bien a la forma de jugar que quiere el técnico Marcelino. Por eso el técnicpo asturiano lo quería, precisamente. Porque es un futbolista veloz, idóneo para exprimir al máximo el contragolpe. «Quiero crecer y que el equipo lo haga también. Es verdad que el estilo de Marcelino se puede adaptar muy bien al mío y juntos podemos hacer algo grande», comentó.

«He estado en grandes equipos, pero el Valencia CF y yo tenemos mucho ambición y este año quiero conseguir títulos con el Valencia CF», dijo el atacante belga, quien no quiso marcarse un número de goles para esta temporada, y aseguró que lo que quiere es dar una buena impresión al club y agradecerles el esfuerzo que han hecho para ficharle.

Michy Batsuayi, nacido en Bruselas hace 24 años, mide 1,86 de estatura y jugó el pasado Mundial de Rusia con la selección de Bélgica, con la que se proclamó tercera. El futbolista fue comprado por el Chelsea al Marsella por 40 millones de euros y la pasada temporada jugó cedido en el Borussia Dortmund, donde anotó 9 goles.