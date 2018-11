Marcelino: «Somos competitivos»

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó tras la victoria que ya tenía ganas de acudir a una rueda de prensa en Mestalla «con una sonrisa», en alusión al primer triunfo local de la temporada en LaLiga. «La victoria debía haber llegado antes, pero algunos detalles nos dejaron sin sumar y tenemos que pensar en el presente y el futuro cercano. Era importante, tras ganar en Getafe, lograr dos victorias seguidas. Hemos demostrado, más si cabe, que somos competitivos», señaló.

«Los empates nos restaban atrevimiento, generábamos bastante y no ganábamos. Ahora hemos ganado», afirmó el entrenador del Valencia. También destacó el juego de Rodrigo Moreno, con sus dos asistencias de gol. «Incluso sin marcar, es un jugador importante. Quizá le falte, como a todo delantero, el gol para vivir la alegría completa», indicó. Su objetivo es repetir situaciones en las que el equipo se ponga por delante, ya que la de hoy ha sido la primera vez que el Valencia se ha puesto con dos goles de ventaja. «Así es más fácil jugar», indicó. Sobre Guedes, explicó que no está en plenitud y que deben desaparecer alguna molestias. «Su problema no se resuelve con descanso», dijo.

«Hasta el momento, hemos merecido ganar más, pero no me quejo. Entonces pensamos en que los demás no sumen mucho y la Liga ha demostrado que las dificultades para ganar son grandes. Debemos trabajar nuestras virtudes, evitar los defectos y jugar mejor. No nos interesan las cuentas a largo plazo», indicó.

«Tenemos diecisiete puntos, vamos a pensar en la Juventus y luego trataremos de ir al Santiago Bernabéu con la intención de ganar», agregó. Explicó que Gabriel Paulista, pese a un pequeño problema en el calentamiento, no tuvo problemas físicos, mientras que Ezequiel Garay, que sufrió un golpe en el último entrenamiento, no pudo jugar ayer, podría estar en condiciones ante la Juventus.

Mina: «Estamos muy centrados»

Santi Mina no podía ocultar su satisfacción tras otros dos nuevos goles: «Sabemos que tenemos que seguir ganando, el inicio de temporada no fue bueno, pero la Liga está más reñida que nunca y si ganas cuatro seguidos te metes ahí arriba. El equipo está muy centrado a lo que tiene que ir, este equipo se merece estar en zona europea», aseguró a Bein Sports. «Estamos contentos por la primera victoria en Mestalla. Sabíamos que el partido iba a ser complicado ante un equipo que ha demostrado que trata bien el balón, que juega bien. Hemos sido intensos, muy agresivos, hemos robado adelante y eso nos ha permitido llegar a arriba en dos pases. Al final victoria, tres goles y muy contentos», recalcó.

Santi Mina quiso también felicitar a Rodrigo Moreno por sus ados asistencias: «Es un grandísimo jugador, lo demuestra todas las semanas en el campo, aportando muchas cosas con una claridad y una lucidez grandísima».

La Juve gana, pincha el ManU

La Juventus volvió a exhibir su rodillo habitual en la Serie A ganando 2-0 al SPAL (Cristiano y Mandzukic), mientras que el Manchester United, que recibirá al Young Boys el martes, no pasó ayer del 0-0 en Old Trafford ante el Crystal Palace.