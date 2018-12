Rodrigo: "Estamos a muerte con Marcelino"

Rodrigo Moreno ha salido en defensa de su técnico, Marcelino García Toral, en mitad de la crisis de juego y resultados que afecta al Valencia CF. El delantero afrima que, a pesar de las dificultades para encontrar el gol, él no se encuentra "obsesionado" tras haber anotado solo una diana: "Estamos a muerte con Marcelino y él con nosotros. La jugada contra el Rayo en la que tengo el gol y se la dejo a Gameiro demuestra que no estoy obsesionado con el gol. Me preocupa más que el equipo vuelve a ser físicamente alegre, que genere ocasiones. Es la manera en la que los delanteros y el resto estén finos y ser mejores en todo", afirmó en un acto de Alfa Romeo en Feria Valencia.

El delantero, ausente de los dos últimos partidos por lesión, espera estar en condiciones de jugar frente al Sevilla: "Estoy intentando hacer de todo para llegar lo antes posible. Es un partido muy importante por el rival, por la trayectoria que llevamos. No sería la primera vez que juego con molestias. Es muy difícil jugar sin ningún tipo de dolor. Valoraremos el viernes cómo estoy. Es un partido muy importante para volver a dar buenas sensaciones. No tiene mucho sentido hablar de objetivos a final de temporada viendo nuestro momento actual. Lo primero es reencontrarnos como equipo, encontrar las buenas sensaciones y empezar a sumar puntos".

Por último, el delantero se refirió al momento delicado del equipo y a las posibles soluciones: "No vivimos la situación que nos gustaría. Todos queremos jugar bien, ganar, meter goles. Primero hay que tener un rendimiento estable y luego vendrá la brillantez. Sabíamos que esta temporada iba a ser mucho más complicada, con exigencias mucho más mayores, al final el fútbol son resultados, estados de ánimo. La situación es la que es, hay que asumirla.Los silbidos forman parte del fútbol, los aficionados quieren que el equipo lo haga bien y gane. Expresa su satisfacción o insatisfacción según lo desee".