"Rodrigo ha jugado el partido, pero su futuro se me escapa"

Marcelino García Toral afirmó que aunque Rodrigo Moreno jugase ayer ante el Mallorca, su futuro en el club se le escapa a veinticuatro horas del cierre del mercado de fichajes. «Ha jugado a pesar de haber tenido algo de fiebre este sábado y sobre su futuro no tengo posibilidad de decidir», continuó el entrenador del Valencia, quien añadió que el presidente del club -Anil Murthy- no le ha garantizado que el jugador vaya a quedarse o que vaya a irse.

También señaló que es imposible que la situación que ha vivido Rodrigo durante veintiún días no le afecte, aunque considera que su forma de actuar ha sido ejemplar a todos los niveles. «Siempre ha estado dispuesto a ayudar al club que le paga», dijo. «Si Rodrigo se queda, tendremos una plantilla similar a la del año pasado, pero si se va, tendremos que revisar los objetivos», indicó.

Marcelino afirmó que en materia de fichajes no ha tirado ningún pulso con nadie y tampoco con la propiedad del club. «Ni quiero, ni puedo hacerlo», agregó el técnico, quien señaló que espera con ansiedad el cierre del mercado de fichajes y que da igual lo que él pida porque la situación «será la que será» y añadió que el objetivo es hacer un Valencia mejor.

Destacó que en el centro del campo dispone de tres jugadores del gran nivel, pero también señaló las limitaciones en el lateral derecho tras la lesión de Cristiano Piccini y la obligación de contar con Daniel Wass, que no es un lateral especificó. «Hay poco margen de actuación, pero vamos a ver si el mercado nos da todavía alguna opción para el lateral derecho», agregó Marcelino, quien explicó que es obligación del entrenador hacer un análisis de lo que quiere el equipo por el bien del Valencia, no por el suyo.

«Nuestras opciones eran Denis Suárez y Rafinha. Suárez eligió el Celta y pensamos en Rafinha porque las siguientes opciones eran de futbolistas que costaban treinta o cuarenta millones de euros, por lo que no era un capricho, sino una opción del mercado porque no me muevo por caprichos».

«Ahora no viene y yo entreno a los disponibles con la intención de optimizar rendimientos», agregó Marcelino, quien señaló que nadie le ha dicho que Rafinha no viene para potenciar la carrera de Ferran Torres o Kang In Lee.

Parejo: «Solo podemos ayudar»

Dani Parejo valoró qué incidencia podía tener la victoria ante la crisis interna del club: «Ante los problemas, al final nosotros solo podemos ayudar sacando cada partido y sumando de tres en tres», dijo Parejo en los micrófonos de Movistar al acabar el partido. El capitán dijo que están «contentos, porque volvíamos a jugar en casa y aún no habíamos ganado».

«Además no estaba siendo nuestro mejor partido, hacía mucho calor y hemos sabido sufrir. A raíz del gol hemos sido muy superiores y hemos tenido infinidad de ocasiones. Contentos también porque hemos ganado 2-0 y con portería a cero», recordó. El centrocampista quiso agradecer la asistencia a Mestalla y destacó que «han venido cuarenta mil personas con el calor que hacía». Parejo se mostró satisfecho por haber marcado «para sumar de tres en tres, ahora toca desconectar y centrase en la selección».