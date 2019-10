Rodrigo y Guedes lo tienen difícil

Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes continúan al margen del grupo en la vuelta al trabajo del equipo en la ciudad deportiva, horas después del empate logrado ante el Atlético de Madrid en el partido que ambos se perdieron por lesión. El delantero del Valencia CF se ejercitaba este lunes en el gimnasio a las órdenes del readaptador, hizo sobre todo trabajo con la bicicleta. Su presencia el miércoles en la visita a terreno del LOSC Lille, en la tercera jornada de la Champions league, sigue siendo seria duda. No estuvo el partido del Wanda Metropolitano por la misma sobrecarga muscular en el aductor con la que disputó los minutos finales del Suecia-España, en el que logró el gol de la clasificación de La Roja para la Eurocopa 2020. Quien no estará casi con toda seguridad es Gonçalo Guedes. El portugués todavía no ha salido a ejercitarse en los terrenos de Paterna y sigue con su recuperación del traumatismo indirecto que sufrió en el retropié derecho el pasado miércoles.

Buenas noticias, sin embargo, en torno a la lesión de Francis Coquelin, que generó bastante alarma en los minutos finales del choque ante el Atlético. El mediocentro fue sometido a una primera exploración médica que descarta cualquier tipo de lesión muscular de gravedad. No existe rotura. El francés sufre en principio una sobrecarga en el muslo derecho que le convierte en duda para jugar ante el Lille. Aunque, de momento, nadie en el vestuario se atreve a descartarlo todavía, en función de sus sensaciones en las próximas horas se tomará una decisión al respecto.

Carlos Soler, preparado

El equipo respiró cuando se supo que la lesión de Coquelin no revestía gravedad, el francés está siendo uno de los mejores en esta fase de la competición. Las primeras informaciones invitan a la tranquilidad y a ello se suma la recuperación de Carlos Soler, que en Madrid disputaba sus primeros veinte minutos una vez recuperado de una lesión en el tobillo que le ha apartado del equipo durante casi dos meses.

El centrocampista celebra su regreso en un momento intenso de la temporada, con dos partidos vitales en la Champions por delante en tierras francesas y mucha sobrecarga de partidos en los que por fin podrá ayudar. «Me encontré bien, al principio un poco raro después de dos meses sin pisar el campo. Pero enseguida me cogí, metimos el gol y tuvimos más ocasiones. Todavía me queda bastante para coger mi mejor nivel, pero con entrenamientos y minutos va a acabar llegando», explica en declaraciones a VCF Media.

Soler está ya a disposición de Celades como uno más, sea en la posición que sea: «el míster es el que más sabe de esto y dónde puedo rendir mejor, si me pone en banda como empecé, como si luego tengo que ir al centro por la lesión de Coquelin, yo voy a rendir como mejor sé. Él decidirá, estoy a su disposición y a la del equipo», explica. El jugador concluye afirmando que «ahora tenemos un partido complicado en Francia. Va a ser difícil y va a medir nuestras opciones en Champions. Vamos a Lille a ganar, a competir, queremos los tres puntos y ya pensaremos luego en el partido del fin de semana. En LaLiga son varias jornadas sin perder de forma consecutiva, eso nos da confianza, el próximo partido será en El Sadar, un partido también complicado y muy difícil, pero tenemos que continuar. Estamos cerca de los objetivos».