Nueve jornadas sin ganar

El Valencia CF Féminas encadenó ayer su novena victoria sin ganar. Pero es no es lo más grave. Lo más doloroso es que no pudo vencer ayer al colista de la Liga Iberdrola, un rival que no conoce la victoria y sólo había sumado 3 empates hasta ayer. Un desastre.

Era Mari Paz, en el minuto 21, quien ponía el 1-0 tras una excelente maniobra. Control orientado con el pecho dentro del área grande y remate de volea a la escuadra derecha de Mimi. Las valencianistas habían dado el primer paso.

Tras el gol local, el choque iba a bajar algo de intensidad, aunque las pericas parecían despertar un poco. Si bien, Guerrero veía como su remate, tras córner, era repelido por el larguero en el minuto 40. 1-0 y descanso.

El comienzo de la segunda mitad presentaba a un RCD Espanyol incisivo y a un VCF Femenino que debía sacudirse esa presión del rival. Pi, de modo providencial, evitaba el empate en un saque de esquina en el minuto 53. Cuatro después, Beristain era expulsada al recibir la segunda amarilla. La primera, en el 37. Y en el 62, C. Baudet igualaba el marcador.

Irene Ferreras introducía cambios: Flores por Guerrero, van den Berg por Goeieman y Gio Carreras por Carol.

Dominio visitante

Las de Jordi Ferrón tenían ahora más peso en el duelo. Pi despejaba un peligroso chut de Eli del Estat en el minuto 72. Ahora, el juego se desarrollaba sobre todo en terreno local, con oportunidades para las blanquiazules. Las nuestras, con 10 futbolistas, también buscaban llegar al área de Mimi. 1-1 y final.