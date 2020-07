Rodrigo explota contra el VAR

Rodrigo Moreno ya no sabe qué hacer con el VAR. En tres partidos de Liga desde que se reanudó la competición le han anulado dos goles de manera muy polémica y ya suman cinco en lo que va de temporada. Ayer, tanto en la entrevista post-partido como en su cuenta personal de Instagram, el delantero hispano-brasileño no dejó pasar la ocasión para ser contundente y sarcástico: «Hoy celebramos los tres puntos. Cuando ganas tras tantas adversidades sabe más dulce, en las buenas y en las malas, este equipo siempre da y ha dado lo que tiene. Sobre el VAR, creo que es Video Assistant Referee no, Vamos a Anulárselo a Rodrigo no? Vaya racha...».

Minutos antes, preguntado por los medios oficiales del club al acabar el encuentro, afirmó: «Hemos vuelto al VAR, parece que somos los tontos, los tontitos, de LaLiga. Creo que el Valencia merece más respeto. Vamos a ver si de aquí en adelante nos favorece. Hemos sabido sobreponernos al palo que es marcar un gol, celebrarlo y que te lo anulen sin saber si es fuera de juego o no. Hemos tenido la capacidad de dar la vuelta a la situación y lograr la victoria». Unas declaraciones fuertes, en consonancia con la queja que el propio expresó a través de su página web, con una recopilación de jugadas en las que, en la presente temporada, el videoarbitraje acabó dictaminando situaciones contra el equipo de Celades.

«O descenso o ganar la Liga»

Al ser preguntado por la situación en el campeonato, Rodrigo defendió las posibilidades intactas de su equipo, al tiempo que deslizó otra ironía respecto a las expectativas de la afición: «Quedan muchos ountos, sabemos que es muy difícil, el año pasado parecía muy complicado. Aquí en València parece que cuando peperdemos estamos a un punto del descenso y cuando ganamos, que vamos a ganar la Liga».