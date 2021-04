Patrick Cutrone brilló con luz propia en el último partido de la fase de grupos del Europeo sub-21 de Hungría y Eslovenia. El delantero del Valencia CF , con el brazalete de capitán y el «10» a la espalda de la Azurra, clasificó a su país para los cuartos de final del torneo con un doblete en la victoria (4-0) sobre Eslovenia. Y pudo ser un hat-trick. «Cutro», como lo llaman en el vestuario del Valencia, marcó un penalti, falló otro y se redimió con un golazo desde fuera del área por toda la escuadra. Fue el MVP del partido, copó el protagonismo en los medios de comunicación italianos (fue el jugador mejor valorado) y cerró la primera fase del campeonato con tres titularidades, dos goles y una asistencia. Una actuación estelar que contrasta con el poco protagonismo que está teniendo en el Valencia desde su llegada el 31 de enero. Hace justo dos meses. Cutrone puso rumbo al Europeo Sub-21 con la ilusión de reivindicarse. Se aferró al torneo como balón de oxigeno en medio de una temporada complicada y lo ha conseguido. El delantero vuelve al Valencia reforzado, con la satisfacción de haber demostrado su potencial y con ganas de cambiar su suerte esta temporada. El italiano, propiedad del Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, afrontó con muchas esperanzas sus cesión al Valencia hasta el 30 de junio. Aterrizó en Paterna en medio del protocolo Covid-19 y con solo dos entrenamientos con el grupo, entró en la lista de convocados de Bilbao, debutó en San Mamés y a punto estuvo de marcar en su estreno. «Estoy muy feliz, muy contento. Espero continuar así», decía. Desgraciadamente nada ha salido como esperaba. Javi Gracia nunca le ha dado una oportunidad en el once titular y apenas ha disputado 55 minutos en cuatro ratos contra Athletic (25’), Real Madrid (7’), Getafe (9’) y Levante (14’). En los otros tres partidos contra Celta de Vigo, Villarreal y Granada ni siquiera participó. Tuvo que conformarse con verlos desde el banquillo. Lleva dos meses en el Valencia y, por increíble que parezca, aún no sabe lo que es jugar en Mestalla. Lo poco que ha jugado ha sido como visitante. La realidad es que Cutrone jugó el martes más minutos que en dos meses en València. Algo falla.

Fue su momento

Patrick, felicitado por sus compañeros en las redes, asume que la temporada no está fácil en lo personal, pero el Europeo ha supuesto una inyección de moral y confianza y cree que va a llegar su momento. «La temporada esta siendo dura para mí, no encuentro la continuidad que me gustaría en el campo, pero siempre he dado lo mejor de mí porque este es el mejor deporte del mundo y creo que mi momento va a llegar. Es cierto que no había jugado en mucho tiempo, así que no fue fácil, pero siempre entrenaba al máximo y quería estar listo para cuando llegara mi oportunidad. No estoy teniendo los minutos que me gustaría, pero siempre daré lo mejor de mí y sé que voy a demostrar mi valía». Cutrone demostró que tiene gol y ritmo a pesar de la falta de minutos en el Valencia. «Muchos tenían duda sobre mi condición física, pero esta noche casi logré hacer los 90 minutos completos».

El abrazo a su seleccionador

El delantero celebró uno de los goles abrazando al seleccionador Paolo Nicolato. Cutro, a diferencia de lo que pasa con Javi Gracia, siente la confianza del técnico. «¿El abrazo a Nicolato? Créanme, era lo mínimo que podía hacer. Agradezco al entrenador su confianza, siempre cree y tiene fe en mí y eso significa mucho». El valencianista espera ganarse la confianza de Gracia en los diez últimos partidos de LaLiga. Empezando por este domingo en Cádiz. Cutrone siente que es su día.