Con vistas a la manifestación anti-Meriton de este 8M, Peter Lim ha dado la cara personalmente en una entrevista concedida al Financial Times. En ella, el máximo accionista del Valencia CF ha valorado lo que es para él ser propietario de un club como el de Mestalla: un negocio, una forma "increíblemente buena de crear redes empresariales" por el mundo. Así, como 'un producto' ven en Singapur al Valencia CF y no hay más prueba que las declaraciones concedidas por el inversor multimillonario.

Para Peter Lim, el Valencia CF es un "trofeo activo", una compra que le permite codearse con personas del mundo del fútbol como David Beckham o Cristiano Ronaldo. Como si de un "juego" se tratara, así valora el inversor su gestión en el club. "Una vez estábamos cenando distintos dueños de diferentes clubes viendo la final de la Champions League. Tienes en esa reunión a jjeques, a reyes, mafiosos, negros, blancos y amarillos", avanzó. "Y estábamos discutiendo sobre el por qué alguien había pagado x dinero por un futbolista. Como si de un juego se tratara", manifestó Lim.

Por si faltaban pruebas, sus declaraciones ya son una sentencia: el Valencia CF es exclusivamente para Lim una empresa, ni rastro de sentimiento sobre un club centenario; uno de los más grandes de España y de Europa. Además, Peter Lim avanzó que no tiene interés de vender "su trofeo" y que, en todo caso, vale mucho más que los 100 millones que pagó en 2014 para ser el máximo accionista de la entidad.

"Yo puedo hacer 101 cosas para ganar dinero y el dinero es lo que mejor se controlar", afirmó Lim, uno de los hombres más ricos en la lista Forbes. "Es algo en lo que soy bueno (los negocios). Luego, me despierto y soy dueño de un club de fútbol, pero no sé nada más", reconoció sobre la industria del fútbol y su implicación nula en el fracaso de la situación deportiva del Valencia CF.

El impacto de la Superliga y el poder de los aficionados

Peter Lim también aprovechó su entrevista para referirse a la Superliga. "Miras la Superliga... es puramente una idea para que los grandes clubes sobrevivan. A ellos no les importan los fans", reconoció el inversor.

Tras unas semanas de protestas en Inglaterra por la decisión de algunos grandes clubes de inscribirse en la Superliga y luego darse de baja, Lim fue tajante. "Yo tengo compasión por los aficionados, pero entre amigos siempre decimos que las cosas más pequeñas (desconento de la afición) te dan los mayores dolores de cabeza", dijo, quizás con un darto a la afición de su club, que este sábado se manifestará en contra de su gestión.

Lim recuerda que "salvó" al Valencia CF de la quiebra

Por último, Peter Lim fue muy contundente con la afición del Valencia CF. Esta vez, sí de forma directa replicó a los valencianistas ante sus protestas y por su enfado. "La gente que quiere que venda el club quiere que se lo venda a ellos. Pero no se dan cuenta de que con valencianos el club quebró, ¿no?", recordó. "Tienen pájaros en la cabeza". "No quiero arruinar un club de 102 años de historia", añadió al respecto. ¿Que no he ganado la Champions? Acaso los hicieron los propietarios anteriores", zanjó sobre el hundimiento del club en competiciones europeas.

Además, Lim recordó que "la deuda que tenía el club no es sostenible", motivo por el cual, argumenta, se tuvo que ir prolongando. Y por ello, siempre de acuerdo a la versión de Lim, el nuevo estadio sigue "incompleto a la espera de encontrar una solución".