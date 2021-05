Por obra y gracia de la gestión de Meriton lo que hace nada era un partido igualdad y de tremenda rivalidad, será hoy de ir por casa. Contribuye también que se acaba el campeonato y los dos equipos nada se juegan, pero el asunto de fondo es que el Sevilla hasta la jornada anterior luchaba por mantener vivas sus opciones de ser campeón de Liga y el Valencia CF intentaba no ahogarse en los puestos delicados de la clasificación porque tras perder ante el Barça le puso cara y ojos al descenso. Los andaluces perdieron ante el Real Madrid y el Valencia CF ganó ante el Valladolid, y de ello resulta un partido, el de hoy, en el que ni la honrilla de ganar a un rival pueden llevarse los unos o los otros a la boca. Porque el Valencia CF ya no es rival para el Sevilla. Los andaluces están en otra dimensión. Fue salir Mateu Alemany del conjunto de Mestalla y regresar Monchi al de Nervión, y en dos temporadas el Sevilla ocupa el puesto de Champions del Valencia CF y el Valencia CF pelea por no descender. Es la obra de Meriton. Tan superior es este Sevilla a este Valencia CF que las dos veces que se han enfrentado esta temporada los blanquinegros han sido incapaces de marcarle un gol, y en la eliminatoria de Copa del Rey disputada a partido único en Sevilla, el equipo valencianista fue un juguete en manos de los andaluces. La superioridad que exhibió el equipo de Lopetegui fue hasta insultante. Si el Sevilla hubiese necesitado marcar cinco goles para pasar la ronda, habría marcado seis o siete.

Es tan evidente que no tiene más remedio que admitirlo hasta el entrenador del Valencia CF, Salvador González Voro: «El Sevilla está haciendo las cosas bien y el reto ahora es competir con ellos, pero ahora por la situación que estamos es inviable, pero haciendo las cosas bien y tomando buenas decisiones crecer. Sé que no es fácil, ni se consigue de la noche a la mañana». Si es que faltan nueve puntos en juego y el Sevilla de Lopetegui tiene 32 puntos más que el Valencia CF. El Sevilla de Lopetegui, ese entrenador que Peter Lim intentó fichar por segunda vez en el verano de 2019 pero como se había comprometido con el Sevilla, terminó fichando al que había sido su segundo en el Real Madrid... Albert Celades. Pero esa es una película de terror que mejor no recordar.

Mejor vivir en la pesadilla

Si bien, el valencianismo vive tal pesadilla, que casi mejor no despertar de ella para no tener que enfrentarse a una realidad que es casi peor que la propia pesadilla. En el mal sueño de perder la Liga de Campeones ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán en el último partido del campeonato se vivía mejor.

Y eso ha pasado. El Valencia CF perdió una participación en Champions en el Pizjuán, con Valverde en el banquillo y Negredo en el Sevilla. Aquel día la Bomba marcó cuatro goles. El Valencia CF en busca de su sentido...