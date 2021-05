Este jueves se inicia la etapa de José Bordalás al frente del banquillo valencianista. Por fin, el alicantino de 57 años cumplirá con un sueño que persigue desde hace más de un año, el de entrenar al Valencia CF. Entonces, después de meses tratando con el ya ex técnico del Getafe, el club decidió cambiar de apuesta y virar hacia la opción de Javi Gracia. Ahora, en cambio, la posibilidad se ha hecho realidad gracias principalmente a las ganas que le ha puesto Bordalás para dirigir a los de Mestalla.

Hoy arranca la aventura que tanto ha deseado. José Bordalás y sus agentes se han citado con el presidente, Anil Murthy, en las oficinas del club para firmar el contrato durante la mañana. El vínculo que las dos partes van a sellar tiene establecida una duración de dos temporadas. No obstante, existen cláusulas y contrapartidas para ambos lados que flexibilizarían la posibilidad de rescisión, si las cosas no van bien, pero también la existencia de un tercer año si el rendimiento del equipo en los dos primeros cursos fuese positivo.

El paso siguiente será el anuncio oficial del fichaje, una vez que todo haya quedado firmado. Y, posteriormente, las primeras horas de Bordalás en València terminarán con la presentación ante los medios de comunicación. Este mismo jueves por la tarde, o el viernes por la mañana. El Valencia CF cumplirá así con el objetivo que se había marcado, dar por cerrado el asunto del nuevo entrenador antes de entrar en el mes de junio. Conseguido, ahora el técnico y los representantes de Peter Lim en la ciudad tendrán casi tres meses para planificar la plantilla 21/22 que desea antes del comienzo de Liga.

Respeto al pasado

Sin embargo, antes de todo, primero Bordalás cerró ayer con su pasado. Un lustro de éxito en Getafe, por el que fue despedido en rueda de prensa al lado del presidente azulón, Ángel Torres. Por respeto a los tiempos y los momentos, Bordalás prefirió no entrar demasiado al tema del Valencia, pero sí confirmó todas las ganas e ilusión con la que va empieza su nuevo periplo. «Cuando llegué a Getafe muchos amigos y familiares me decían que estaba loco, cómo iba a ir a un equipo de la zona baja de Segunda. Con el apoyo del presidente y del compromiso de todos hemos conseguido todo esto estos cinco años. Ojalá en mi nueva etapa tengamos suerte. Soy una persona ambiciosa y siempre me marco retos importantes. Intentar ayudar a los clubes, intentar ayudar al equipo, intentar ayudar a los jugadores a ser mejores, porque si ellos son mejores, obviamente, nos van a hacer mejores a todos. Ese es mi objetivo a corto plazo».

«Puede haber posibilidades y esperemos que, en breve, se pueda concretar y se pueda cerrar. El equipo del que estamos hablando es el Valencia CF. He tenido momentos más momentos buenos que malos. Este último año ha habido inquietud y momentos de cierto sufrimiento, pero esto forma parte del fútbol», comentó Bordalás antes de referirse a los «momentos inolvidables» con el Getafe: «El ascenso, algo increíble. Luego el estar durante tres años peleando en la parte alta, incluso pelear por meternos en Champions, la eliminatoria contra el Ajax...». El Getafe recordó en las redes los logros con Bordalás en cinco años, 83 victorias en 212 partidos, un ascenso y una clasificación para la Europa League.