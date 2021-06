Kang In Lee afronta un verano fundamental para su carrera deportiva. El futbolista del Valencia CF, que acaba contrato el 30 de junio de 2022 y continúa firme en su decisión de no renovar en la entidad de Mestalla, tiene claro que es el momento de cambiar de aires y fichar por un club que apueste de verdad por su fútbol con la confianza y la continuidad que no ha tenido en el Valencia con ninguno de los entrenadores. A Kang In le queda un año de contrato. Es decir, podría quedarse en el Valencia si ninguna oferta le convence. Sin embargo, es un escenario que el jugador ahora mismo no contempla. Tampoco el club dispuesto a hacer caja. La idea de Kang In es poner fin a su etapa como valencianista este verano. El escenario ideal del coreano es viajar directamente de los Juegos Olímpicos de Tokio (el torneo de fútbol se disputa del 22 de julio al 7 de agosto) a su nuevo equipo sin pasar por la ciudad deportiva de Paterna. Kang In espera que su futuro esté solucionado a principios de agosto (en función de hasta dónde llegue la selección de Corea del Sur) para no tener que ponerse a las órdenes de José Bordalás en el tramo final de la pretemporada. Lo tiene claro. Si tiene que viajar a València después de los JJOO que solo sea para recoger enseres y despedirse de los compañeros y empleados del club con los que ha convivido desde los diez años. Kang In quiere que todo esté cerrado a principios de agosto para no tener que regresar a los entrenamientos en Paterna con su futuro en el aire. Es el plan ideal del surcoreano para el verano.

Corea del Sur se ha tomado muy en serio la preparación de los JJOO porque son el máximo acontecimiento deportivo y futbolístico del país por encima incluso de un Mundial de fútbol. La selección olímpica surcoreana son palabras mayores. De hecho, solo un triunfo en el campeonato liberaría a Kang In de realizar el servicio militar. Todos los hombres entre los 18 y 28 años de edad (incluidos los deportistas profesionales) tienen que realizar dos años (21-24 meses) de ‘mili’ y solo quedan exentos si se cuelgan una medalla olímpica o un oro en los Juegos Asiáticos. La Asociación de Mano de Obra Militar de Corea del Sur no tuvo en cuenta, por ejemplo, la medalla de plata del Mundial Sub-20. Ni siquiera su galardón como mejor jugador juvenil del torneo. La única tabla de salvación del surcoreano son los Juegos de Tokio, a los que Kang In acudirá como máxima estrella con solo 20 años.