El duelo entre España e Italia encierra una buena dosis de leyenda. Efemérides marcadas en rojo en el calendario, partidos que cambiaron el rumbo de ambas selecciones o que encumbraron a generaciones legendarias. La Eurocopa de naciones ha sido un ring en el que han coincidido hasta en cinco ocasiones con resultados de lo más diversos y la destacada presencia de jugadores valencianistas. Desde Enrique Saura y Miguel Tendillo hasta José Luis Gayà, pasando por Jordi Alba, Carlos Marchena, David Villa y David Silva.

Si lateral izquierdo de Pedreguer es de la partida el martes en Wembley se convertirá en el séptimo futbolista blanquinegro en enfrentarse al combinado transalpino en una fase final de Eurocopa. Hasta el momento ha sido titular contra Croacia, partido en el que dejó muy buenas sensaciones participando en el gol del empate y cerrando su banda ante las ofensivas del conjunto adriático. Luis Enrique le tiene muy presente a pesar de la gran competencia que hay en la demarcación y tendrá que escoger entre Jordi Alba - que se limpia amarillas - y él.

La historia de valencianistas contra italianos en la máxima competición de selecciones del Viejo Continente arranca desde la propia génesis del formato de sede única desde fase de grupos. En 1980, Italia fue el primer organizador del torneo y su partido contra España fue el inaugural. San Siro fue un hervidero y el equipo de Dino Zoff, Gaetano Scirea o Marco Tardelli se postulaba como favorito contra una España sumida en un mar de dudas.

Contra todo pronóstico, La Roja es superior y se queda cerca de vencer. En el once titular forman dos futbolistas del Valencia C.F. Enrique Saura y Miguel Tendillo, que se convierten en dos de los futbolistas más destacados de la contienda. Ambos llegaban de ganar la Recopa y la Supercopa de Europa en los años anteriores y el europeo fue su siguiente desafío. El central valenciano secó al atacante juventino Roberto Bettega a pesar de que con sus 19 años era el querubín de aquella generación. Especialmente impactante fue, no obstante, la actuación del centrocampista castellonense: «Saura realizó una triple función de ayuda a la defensa, jugando como centrocampista y también de delantero, dentro de esa amplia misión que se le suele conceder, tanto en la selección española como en el Valencia», narraba el corresponsal de Levante EMV en su crónica del choque.

El siguiente duelo contra la azzurra fue en 1998 -derrota por uno a cero con gol de Gianluca Vialli al culé Andoni Zubizarreta- el Valencia no contó con ningún participante por primera vez en su historia. Este clásico futbolístico de selecciones no se volvió a dar hasta pasados 20 años y la foto no pudo ser más distinta: el equipo dirigido por Luis Aragonés contaba con cuatro valencianistas en la convocatoria: Raúl Albiol, Carlos Marchena, David Silva y David Villa, convirtiendo a la entidad de Mestalla en la más representada. A excepción del primero, todos fueron titulares contra los hombres de Roberto Donadoni.

Aquel duelo se resolvió en penaltis y cambió para siempre el destino del fútbol español. Superada la barrera mental de los cuartos de final, el combinado dirigido por Aragonés tumbó a Rusia y posteriormente a Alemania en la final. Los jugadores blanquinegros, lejos de ir a ese torneo disputado en Austria y Suiza como meros actores de reparto, fueron como cabezas de cartel. Marchena lideró en la zaga, Silva rompió todos los esquemas siendo indiscutible para el seleccionador y Villa fue máximo goleador e integrante del once ideal de la Euro.

En la siguiente edición, Italia volvió a toparse en el camino español por partida doble: en el partido inaugural y en la gran final, en la que la generación de oro del fútbol español tocó sus últimos acordes. En ambos fue titular un Jordi Alba, que incluso marcó uno de los goles de la final.