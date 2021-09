José Bordalás estrenará en Pamplona el fondo de armario que no ha tenido en las tres primeras jornadas de LaLiga contra el Getafe, Granada y Alavés. El técnico del Valencia tendrá por primera vez un banquillo de garantías. Algo que no había pasado esta temporada y mucho menos el año pasado después de la caótica gestión de la propiedad. Afortunadamente, el club ha trabajado de manera muy distinta este verano y ha confeccionado desde el consenso una plantilla más competitiva en todas sus líneas. Se acabó aquello de mirar al banquillo y no hacer cambios porque no mejoraban lo que había en el campo. El escenario ha cambiado radicalmente. Bordalás ha recuperado margen para mover ficha y cambiar los partidos desde fuera. Un banquillo, por ejemplo, con Dimitri Foulquier, Hélder Costa, Marcos André, Hugo Duro, Uros Racic y el recuperado Yunus Musah suena bastante mejor. El Valencia ha recuperado una unidad B fiable y el equipo lo agradece: ahora es más fuerte.

El Valencia no ha tenido profundidad de banquillo en el arranque de temporada. Un preocupante déficit de recursos que quedó en evidencia más que nunca en el estadio de Los Cármenes. Bordalás tardó 78 minutos en introducir el primer recambio sobre el verde: el elegido fue Manu Vallejo. Y eso que el equipo perdía desde el minuto 16. Además, el técnico no agotó todos los cambios. Solo utilizó tres de los cinco reglamentarios. Bordalás negó que estuviera mandando un mensaje al club en la rueda de prensa post-partido en Granada. «No, no es ningún mensaje, únicamente que el equipo estaba bien, yo tenía buenas sensaciones, los jugadores estaban intentándolo y era cuestión de tiempo, eso consideraba como técnico», explicaba.

Más recursos, mejores soluciones

Bordalás tendrá por primera vez a su disposición a sus tres últimos fichajes: Foulquier, Hélder Costa y Hugo Duro. Los tres firmaron después del último partido. También podrá contar con un Marcos André al cien por cien después de su debut ‘in extremis’ contra el Alavés con muy pocos días de entrenamiento en sus piernas. El técnico tiene a partir de ahora un abanico de recursos para potenciar las bandas (Foulquier y Hélder) y refrescar el ataque (André y Duro) en el caso de que ninguno de los dos sea titular por Maxi Gómez. Hay piezas polivalentes como la mde Foulquier cuya entrada puede liberar a Carlos Soler para el doble pivote. A más recursos, mejores soluciones. El Valencia sale ganando.

Otro jugador importante que Bordalás suma a la causa es Yunus Musah. El estadouniense entró en los últimos minutos contra el Alavés, pero aún no estaba al 100% para aguantar un partido completo. Ahora sí lo está para ayudar por fuera o por dentro como le gusta a Bordalás y al propio jugador. La presencia de Hugo y Wass por dentro permite que Bordalás tenga un mediocentro específico en el banquillo como Uros Racic. El lateral izquierdo estará bien cubierto con el recuperado Toni Lato y Jesús Vázquez. Mouctr Diakhaby se quedará como central reserva si al final el técnico apuesta por Omar Alderete.