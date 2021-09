José Luis Gayà lo ha vuelto a hacer. El capitán del Valencia CF se incorporó al grupo y será titular mañana contra Osasuna como estaba en los planes del jugador y como publicó Levante-EMV el jueves. El de Pedreguer (lleva toda la semana haciendo dobles sesiones mañana-tarde en Paterna) saltó al césped de entrenamiento como uno más y completó prácticamente toda la sesión de trabajo. Hoy está previsto que entrene en Mestalla al 100%, entre en la lista de convocados y lidere al equipo en tierras navarras. ¿Alguien tenía dudas? José ha demostrado una vez más su capacidad de esfuerzo y sacrificio al servicio del equipo. Nunca se esconde. Siempre ha dado la cara y ha querido estar al lado de sus compañeros en las buenas y en las malas. Sus últimos años son una demostración permanente de recuperaciones imposibles. Gayà no entiende de intereses individuales y menos desde que ejerce de capitán. Con el ‘14 no se negocia el compromiso. Solo hay que repasar su currículum para darse cuenta:

28 de febrero de 2019

Gayà se rompió la nariz en Butarque con un golpe que le afectó a la vista. «No veo, no veo», decía. El lateral se retiró con mareos y pese a la fractura, no quiso perderse la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Betis en Mestalla. Entrenó con una máscara de proteccción. «¿La nariz? Tiene que ser algo muy grave para no poder estar», decía. Fue titular y salió a jugar sin ella.

27 de noviembre de 2019

En la retina de todos todavía queda su imagen exhausto sobre el césped de Mestalla y saliendo en camilla a la finalización del partido contra el Chelsea en Champions. «Todo se quedó en un susto», decía tranquilamente el final del partido.

14 de febrero de 2020

José recibió un plantillazo brutal de Robert Kenedy en el tobillo izquierdo en un intenso Getafe-Valencia con Bordalás como técnico azulón. Los locales denunciaron que Gayà estaba fingiendo, pero la realidad es que el valencianista no entrenó durante toda la semana por culpa de la inflamación. El último día se probó y, pesar de las molestias, jugó a gran nivel contra el Atlético.

19 de junio de 2020

Gayà sufrió en el Derbi contra el Levante una fuerte contusión en la pierna derecha que le impidió entrenar con el resto de compañeros durante toda la semana. De poco importó. El ‘14’ se unió al grupo el último día y fue titular. El entonces técnico Albert Celades se deshizo en elogios para los «esfuerzos» del capitán.

18 de noviembre de 2020

También ha hecho ‘milagros’ a nivel internacional. No quiso abandonar la concentración de la Roja pese a la fuerte contusión (nueve puntos de sutura) que sufrió en la ceja izquierda en el encuentro ante Países Bajos. Cambió la opinión de Luis Enrique, aguantó y acabó siendo titular en la goleada (6-0) a Alemania con dos asistencias de gol a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.

19 de diciembre de 2020

Sufrió una rotura en los isquiotibiales en su única lesión del año pasado. El tiempo estimado de recuperación fueron 4-6 semanas. José al final lo dejó en un mes y llegó a tiempo al Barcelona-Valencia del Camp Nou con Javi Gracia en el banquillo. Bordalás ya sabe cómo se las gasta. El capitán siempre vuelve.