Volvió a ganar el Valencia y lo hizo remontanto tras un inicial gol de Iago Aspas tras un error en defensa, primero de Koba y luego de Omar Alderete. Ambos perdieron el esférico en zona comprometida y finalmente costó un tanto. En la rueda de prensa Bordalás destacó precisamente esos fallos defensivos que siguen sacudiendo al equipo. «Koba la perdió, recuperamos y Alderete volvió a perder y nos hicieron gol. Nos ha costado y debemos mejorar y no asumir riesgos, el gol vino por no ser contundentes y arriesgar donde no debemos».

Sin embargo, el técnico alicantino se mostró positivo y reconoció sobre todo la actitud y comportamiento del equipo, y más teniendo en cuentas las numerosas bajas. «Estoy muy contento con el comportamiento de los chicos. Veníamos con muchas bajas. Como Piccini que lleva mucho tiempo sin jugar y más bajas en defensa pero el equipo ha sabido sufrir. En el segundo tiempo nos repusimos bien. Me quedo con el comportamiento. Dos jugadores destacan respecto a los demás como puntos del día. Guillamón por volver a una posición que tenía casi abandonada y Gonçalo Guedes porque fue la sorpresa de la noche quedándose en el banquillo. Con respecto al canterano, el míster admitió estar «muy contento porque no había jugado en toda la temporada y ha hecho un buen partido, ha tenido solvencia. Al principio ha tenido dificultades pero luego se ha ido asentando. Lo ha sabido hacer en una posición que es la primera vez que juega esta temporada». En relación al delantero luso, Bordalás explicó su suplencia como una «Decisión táctica y técnica» únicamente. Racic y Hugo Duro dieron el susto acabando el encuentro con molestias. Sin embargo, José Bordalás ranquilizó antes los medios y descartó posibles lesiones en ninguno de los dos futbolistas. «En principio no parece nada. Hugo Duro ha sufrido unas rampas y creemos que no hay lesión y Racic es un golpe y no hay lesión muscular» admitió aliviado el técnico blanquinegro.