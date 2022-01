El Valencia está a 12 de enero y todavía sin ningún fichaje para Bordalás. Es verdad que hay muchos clubes que aún no se han reforzado pero también es cierto que la exigencia del conjunto de Mestalla debe ser mayor. Con tanteos como Wakaso y Alvaro, que demuestran que las prioridades son un central y un medio, y con salidas como la de Jason ya confirmadas, los siguientes pasos son claros, pero algunos de ellos menos avanzados de lo que se debería. De hecho el gran problema está precisamente en ese escenario más que probable en el que primero llegue la salida de un jugador importante para Bordalás y no las llegadas que lleva demandando desde verano. Cabe recordar que el mercado estival ya cerró con dos grandes deseos sin cumplirse: un central y un pivote. Y en esas está el Valencia trabajando.

En verano ya se quedo con las ganas de que llegara alguno del estilo Djené pero la búsqueda no ha dado sus frutos y lo cierto es que ha habido tiempo de sobra. En diciembre iba a llevarse a cabo una reunión entre Bordalás y el propietario Peter Lim pero «por la pandemia» no se ha producido. Ni tan siquiera via Skype. A partir de ahí la hoja de ruta está clara. La prioridad es tener más recursos y es evidente que el entrenador no los tienes, algo que ha provocado perder más puntos de los que le gustaría, ya que solo dos equipos han recibido más tantos que el Valencia esta temporada. Eso ha tensado la cuerda y ha provocado que incluso la marcha de Wass no se haya cerrado antes, cuando los dos clubes estaban por la labor, porque el entrenador no ve con buenos ojos desprenderse de un titular indiscutible sin saber cuánto podrá firmar en este mercado invernal. Ahí podría haber entrado Wakaso. El medio tiene una muy buena relación con Bordalás, estaba en esa lista de deseos pero según el entrenador «no ha habido contactos». Al menos eso es lo que reconoció antes del duelo ante el Cartagena de Copa. En esa comparecencia también dejó claro que «hay que fichar para crecer», que no se imagina un mercado sin llegadas a final de enero. Por otra parte se sigue trabajando en la salida de Manu Vallejo, que cuenta con varios pretendientes en Primera, e incluso la de Piccini, que podría salir este mismo enero.