El presidente de LaLiga atendió a los medios de comunicación en una conferencia realizada en el Colegio IALE de L’ Eliana, en la Escuela de Radio del periodista Pedro Morata. Los medios aprovecharon la visita de Javier Tebas para ‘masacrar’ a preguntas relacionadas con la gestión de Peter Lim, de las cuales el Presidente se desenvolvió como pudo. «No se puede comparar la foto del Valencia antes de Lim y después. La causa de las pérdidas principalmente ha sido la pandemia y no clasificarte a Champions y tener jugadores con sueldos Champions», reconoció.

Precisamente en referencia a esas cuentas anuales que el Valencia lleva cerrando con pérdidas varios años, Tebas justificó de alguna manera la situación financiera del club. «No se pueden sacar los números de contexto. El fútbol cuando llegó Peter Lim no movía lo que mueve ahora. Lo importante es la deuda neta. Mi función es ver cómo va el VCF a nivel económico y ver si hay que poner límites. Pero no puedo entrar en mucho más. El Valencia podría estar mejor pero no está tan mal como dicen».

El descontento del valencianismo con Peter Lim se refleja dentro de Mestalla en cada partido que juega el Valencia. Sin embargo, Javier Tebas esquivó en cierta medida el capítulo de las protestas. «No sabía de las protestas. Lo que puedo decir es que hay que pensar que retransmitimos a todo el mundo y no nos gusta retransmitir los problemas de los clubes. No lo hicimos con el independentismo catalán tampoco. No porque censuremos», sentenció.

Fue el otro gran tema que acaparó el foco de la comparecencia. El presidente explicó por qué el acuerdo es una buena opción para todos los clubes de LaLiga. «El dinero permitirá aumentar más los ingresos de los clubes. Si el Valencia termina el estadio gracias al dinero, seguro que ganará más de ese ocho por ciento. Este acuerdo supone un avance de 20 años del futbol español. Si ingresan menos los clubes por derechos audiovisuales, CVC recibirá menos, los clubes no se arriesgan», explicó el presidente de LaLiga.

El Nuevo Mestalla también tuvo cabida Tebas se mostró tremendamente optimista de cara a la finalización del estadio, aunque dejó un palo duro a la aficón. «Cuando no hemos podido acabarlo nos quejábamos porque no se podía acabar, cuando parece que se puede acabar, no es suficiente. Aquí llorando siempre. Estoy seguro que con 80 millones se puede acabar», argumentó el presidente.