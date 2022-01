Daniel Wass se marcha al Atlético e Ilaix Moriba será su sustituto, en calidad de cedido. El Valencia cambia la experiencia, el poso y la obediencia táctica del mediocentro danés por un perfil distinto, el de la juventud, el físico y el talento del impulsivo futbolista guineano, de 19 años, considerado un centrocampista con larga conducción con la pelota, con presión alta y llegada a posiciones de remate. Un prometedor «box to box», con mucha personalidad pero por pulir tácticamente, que no tenía minutos en el Red Bull Leipzig, el club en el que aterrizó este verano tras forzar su salida como uno de los canteranos estrella del Barcelona, y que a Mestalla llega hoy mismo como cedido, y derecho de tanteo, hasta final de temporada.

Ilaix Moriba llega con buen ritmo después de haber destacado en la Copa África, en la que con su selección llegó a octavos de final. El Valencia, que ya había firmado al central suizo Eray Cömert, no se cierra a más incorporaciones en el centro del campo, al faltar todavía un 6 posicional de corte más clásico, que Bordalás lleva reclamando desde su llegada.

Ilaix es una incorporación de consenso y sumará alternativas para el ataque. Criado en la Masia, internacional con las categorías inferiores de la selección española, antes de optar por el combinado absoluto de Guinea Conakry, apareció de forma fulgurante en el primer equipo del Barcelona, con la confianza de Ronald Koeman, y como uno de los estandartes del relevo generacional de cantera. Devolvió los minutos con un gol y tres asistencias y su fútbol le valió la comparación con Paul Pogba. No obstante, su tendencia táctica anárquica era distinta al fútbol más cartesiano de canteranos como Pedri, Nico y Gavi. Su salida del Barcelona no estuvo exenta de polémica al no querer renovar su contrato, que expiraba en 2022, y después de un proceso de formación en el que el Barcelona adoptó excepciones para calmar conflictos varios. En un campeonato que conoce bien, Ilaix quiere aprovechar la segunda vuelta del campeonato para relanzar su progresión.

El negocio por Wass

De momento, es Ilaix quien llena el hueco dejado por Wass, que hoy mismo recala en el Wanda Metropolitano. El Valencia aceptará la oferta del Atlético de Madrid, que ayer ascendió a 2,7 millones de euros más variables y se asegura la liberación de 4 millones, entre la liberación de la ficha y la subida del límite de gasto. La resolución del caso Wass ha satisfecho al Valencia, que considera haber resuelto el futuro del jugador con éxito, de 33 años, habida cuenta de que el próximo 30 de junio acaba contrato y no pensaba renovar. Desde que el futbolista lanzó el órdago de querer marcharse, ningún ofrecimiento convencía a la entidad blanquinegra. En verano, el Olympique de Marsella de Pablo Longoria no pasó de los 700.000 euros. Y la primera oferta del Atlético de Madrid, a principios del mercado de invierno, orbitaba alrededor de un millón de euros.

A corto plazo, la operación oxigena al Valencia, no sin haber pagado algún peaje previo. Sin ir más lejos, que Wass no jugase el último partido de Liga, precisamente frente al Atlético, en un encuentro en el que el Valencia pagó cara la ausencia de oficio, veteranía y experiencia. En el largo plazo se comprobará la repercusión real de perder a un futbolista que, con la erosión del proyecto en los tres últimos cursos, ha pasado de ser un buen complemento a uno de los pilares básicos en el andamiaje del equipo. El legado de Wass es satisfactorio, al ser un jugador que ha cumplido con versatilidad, que ha sido utilizado por todos los entrenadores y que solo se ha perdido un partido por lesión/enfermedad (por covid, este mismo mes) y otro en el pulso final por su salida, en el mencionado choque del Wanda Metropolitano.

El impacto de Ilaix como sustituto y, por encima de todo, los objetivos finales alcanzados, dictaminarán el beneficio real de un movimiento de mercado que sigue siendo arriesgado. Para el futuro financiero del Valencia, los ingresos por competiciones deportivas por participar en Europa son cruciales. Una fuente económica que era estable y que se ha secado por completo con Peter Lim al frente de la entidad. Cuatro de las cinco veces que el Valencia ha estado fuera de Europa en los últimos 25 años, ha sido bajo la gestión de Meriton Holdings Limited.

Se da la circunstancia que del bloque campeón de Copa del Rey en 2019, la salida de varios de los efectivos más importantes ha acabado por reforzar a los clásicos rivales directos de los blanquinegros. Dani Parejo y Francis Coquelin recalaron en el Villarreal, en el que ha triunfado sobre todo el excapitán valencianista, mientras que Kondogbia y Wass engrosarán el fondo de armario del Atlético, como complementos. Y Ferran Torres acabó en el Barcelona, escala en el Manchester City.