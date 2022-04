"Vos comuniquem que al no haver rebut autorització de Mediaset, propietària dels drets televisius, per a poder retransmetre en pantalla gegant la final de la Copa del Rei". Así comienza el comunicado que el Ayuntamiento de Llíria ha compartido a través de su perfil de Instagram. Pero no es el único al que el conglomerado audiovisual ha denegado la posibilidad de instalar una pantalla gigante para que los vecinos pudiesen ver juntos la final de la Copa del Rey 2021/2022 de este sábado que enfrenta al Valencia CF con el Betis.

