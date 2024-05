Pellicer: «Somos una especie a proteger y nuestro futuro tiene proyecto, pero no se materializa»

El maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, Paco Pellicer, aprovechó el discurso en la fiesta de los artistas y tras la entrega de los Ninots d’Or para reclamar una nueva forma de afrontar las exigencias de la profesión, desde hace años amenazada. «Somos una especie a proteger, porque ser Patrimonio Inmaterial obliga a mantener vivos los aspectos singulares de la fiesta. Estamos acostumbrados a afrontar nuestros compromisos y hacerlos en tiempo y forma y no sólo en Fallas. Proyecto, acuerdo entre partes y materialización. Faltaría añadir compromiso. Nuestro futuro tiene proyecto y acuerdo, pero no se ve intención de ser materializado. Y no es una cuestión de cuatro años. Tenemos que consolidar el oficio y a la vez recuperar la Ciudad del Artista Fallero. Y no es algo de cuatro días. Llevamos pidiéndolo mucho tiempo y esperamos no tener que pedirlo mucho más», dijo Pellicer.

"Abrir las agendas ya"

Por todo ello, reclamó «abrir ya las agendas y acabar lo que hemos empezado. No nos dejemos atrapar por la apatía». También incidió en la pregunta de si no hay artistas o no quieren trabajar más. «Partimos de la premisa de que las comisiones invierten en falla con buena voluntad y hacen un esfuerzo. Entonces hay que analizar qué necesidades tiene un profesional. Artistas y comisiones deberían presupuestar desde el diseño hasta la acción de plantar. Sólo así podríamos valorar de verdad el coste real de una falla. Con naves asequibles para los que empiezan y para los que ya están. El artista fallero se está dando cuenta, aún a costa de algunos disgustos. Y aunque siempre se esforzará por hacer mucho y bien, también pediremos presupuesto mínimos y trabajos más ajustados al dinero. El futuro es compartido entre artistas y comisiones. Trabajemos juntos».

Reconocimiento y abandonar de una vez la "industria"

Pellicer se mostró impaciente por la solución de los problemas. «La profesión de artista fallero debe quedar protegida. Ha de ser mimada. Y tenemos que ir juntos con la administración, local y autonómica. Llevamos años reclamando el reconocimeinto profesional en el catálogo nacional de profesiones. Estamos convencidos de que nuestra singularidad precisa de un marco y un convenio propio, recupernado la categoría artesanal, que a vista de las administraciones se ha transformado en industriales».

Tambien durante la entrega de los Ninots d'Or, uno de los galardonados, José Manuel Acosta, hizo un llamamiento a organizar para los artistas falleros cursillos y nociones de gestión de empresa, sugerencia que fue recibida entre aplausos, en alusión a la siempre cuestionable capacidad de los profesionales para administrar la economía y sus transacciones.