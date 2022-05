En el Valencia CF las aguas siguen revueltas. Todavía sin la reunión entre José Bordalás y los directivos del club, el problema de comunicación que se puso de manifiesto en la comparecencia posterior al encuentro contra el Real Betis todavía no está resuelto. El técnico valencianista, que ayer fue menos vehemente con respecto a este asunto, confesó que todavía no hay fecha fijada para juntarse a hablar y sentar las bases de la relación futura del entrenador con el club, su estructura deportiva y su peso en la planificación deportiva.

«En cuanto a la reunión, se habla de reunión pero yo no tengo ninguna fecha para ello. Surgirá de manera natural. Miguel Ángel Corona está fuera, está de viaje y obviamente hablará cuando venga. Todos sabemos que es el final del campeonato y obviamente estamos pensando en acabar lo mejor posible», explicó el preparador alicantino, que hace escasos días confesó que cuestiones como el fichaje de Hugo Duro no le fueron consultadas, sino que simplemente le avisaron de que la opción de compra que pesaba sobre el futbolista iba a ser ejecutada por la entidad de Mestalla. Al hilo de esto, le preguntaron sobre qué situación atravesaba su relación tanto con el presidente como con el director deportivo: «Mi relación con Anil y Corona es natural, normal, como lo ha sido siempre esta temporada», expuso. Con quién sigue sin reunirse a pesar de que se dijo en invierno que habría un encuentro es con Peter Lim.

Otro de los temas de relevancia que se han tratado a lo largo de la temporada y que cobró especial relevancia tras el mercado de invierno fue el nivel de la plantilla y los objetivos por los que el club estaba preparado para luchar esta temporada. Finalmente el Valencia no se ha clasificado para Europa y Bordalás fue preguntado sobre si había decepcionado a la afición tras la ilusión que generó su llegada en verano: «No, sinceramente no he defraudado a nadie. Estoy tranquilo. Lo he dado todo y lo daré todo hasta el último minuto del último partido. Yo no he decepcionado a nadie, creo. Otra cosa es lo que alguien pueda comentar, porque sabemos que en el fútbol no le puedes gustar a todos. Lo he dado todo y la afición es consciente. Nos hubiera gustado a todos, que los resultados hubieran sido mejores. Nos hubiera gustado pelear por Europa», explicó el preparador alicantino en sala de prensa.

Cartel de ‘Lim out’

Una de las novedades del día de ayer fue la primera rueda de prensa después de que la oposición a la gestión de Peter Lim contratase un poste publicitario para hacer visible el mensaje «Lim out» (Lim fuera) en la Ciudad Deportiva de Paterna. El entrenador valencianista, no obstante, se desmarcó de opinar al respecto: «No la he visto, sinceramente. No me he fijado», expuso en sala de prensa.

La posible sanción a José Luis Gayà de cuatro partidos por sus declaraciones después del partido contra CA Osasuna ha indignado al valencianismo. También opinó sobre ello José Bordalás: «Lo desconocía. No me parece justo, todos conocemos a Gayà y sabemos qué futbolista y persona es. Entonces no creo que se produzca y tenemos confianza en el escrito que haga nuestro club. Todo quedará en eso. Confiamos plenamente. Lo de Gayà me lo han comunicado hoy porque el club considera que hace una gestión y eso no quedará en nada (sanción)», expuso el entrenador.

Uno de los nombres propios tras el partido de San Mamés fue Marcos André, que se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica y Bordalás lo justificó en que tenía cosas que mejorar para ayudar al equipo. Ayer fue cuestionado sobre la situación del ariete brasileño y qué cosas debía mejorar: «Al final el futbolista está pasando por un momento malo de confianza y anímico. A nivel físico también sabe que debe mejorar y confiamos en que esta temporada, que queda poco, debe recuperar su mejor versión. Él lo sabe, nosotros lo sabemos, y eso intentaremos», respondió.

Gonçalo Guedes ha desaparecido de las alineaciones debido a que existe una cláusula en el contrato de venta con el PSG por la que si juega 45 minutos más el Valencia tendrá que abonar una variable. Sobre esta circunstancia, Bordalás expuso lo siguiente: «No sé la noticia y no puedo opinar. Es verdad que el club habló conmigo y no puedo dar más detalles y habló con el jugador y su agente. La situación se solventaría buscando lo mejor para el Valencia y para el chico», explicó, a la vez que justificó su ausencia del entrenamiento: «Tiene un fuerte golpe que le está dando la lata estos últimos días».