El Nuevo Mestalla es otra de las faltas de compromiso de Meriton al frente de la entidad. El nuevo coliseo del Valencia CF debía estar terminado para el año del Centenario (2019), al menos eso es lo que prometió Peter Lim a su llegada a la ciudad. Lamentablemente tres años después las obras no se han retomado y el presidente de la entidad habla de esta manera acerca de sus reuniones con los políticos. «Al final entonces sí voy a hablar para contar lo que está pasando antes de la reunión del lunes, voy a tener problemas, prefiero ir, que me digan lo que quieren, siempre con la sonrisa. ‘Gracias, gracias, gracias’. Luego cuando Germán Cabrera: ‘pum’, vamos a llevar a la Generalitat a juicio». Con esas palabras, Anil Murthy señala sin morderse la lengua que va a llevar a la Generalitat a juicio y destaca que él pone la sonrisa pero por dentro piensa algo totalmente diferente.

Hace tan solo unas semanas, el pasado día 13 de mayo, el presidente salía del Palau de la Generalitat con una sonrisa de oreja a oreja y diciendo lo siguiente: «La reunión ha ido muy bien. Estamos muy cerca, pero el acuerdo está cada vez más cerca con el mismo proyecto que presentamos la última vez. Se han despejado simplemente dudas», expresó el dirigente valencianista tras abandonar el edificio y antes de subirse al coche. «Los técnicos están ahí para seguir trabajando y estamos muy cerca. Estoy optimista», añadió. Incluso se atrevió a asegurar que había muy buena armonía con los políticos. «Los políticos me han trasladado predisposición para trabajar con el mismo objetivo de acabar el campo». Sorprende de esta manera que hablara en las conversaciones a las que ha tenido acceso Superdeporte de «llevar a juicio a la Generalitat» y «prefiero ir, que me digan lo que quieren, siempre con la sonrisa. ‘Gracias, gracias, gracias».

Las relaciones con los políticos

En definitiva, las apariciones de Meriton, en las que habla de buenas intenciones para acabar el estadio, podrían no ajustarse totalmente a la realidad después de ese cambio de discurso público y privado por parte del presidente, elegido por Peter Lim para ser el ‘representante’ de Meriton en la ciudad y el máximo responsable de lo deportivo, social y económico.

En relación al Nuevo Mestalla, las discrepancias en el fondo y forma de hacer las cosas entre PSOE y Compromís han sido más que evidentes. «Quieren pararlo. ¿Por qué? Tengo mis ideas, os doy mi opinión. Después de 13 años mañana podemos poner las grúas porque tenemos 80 millones para empezar. Compromís quiere apoyar, PSOE quiere parar, PP está al lado un poco, depende de que si empezamos apoyan, si está parado, que paren», explica el mandatario valencianista, quien sin embargo destaca que tienen «80 millones para empezar» porque no han presentado un aval fiable. El PSOE exige a Meriton unos mínimos y en el Valencia CF no existe la posibilidad de acercarse.

Más conversaciones en torno a las obras del Nuevo Mestalla por parte de Anil Murthy señalan que la culpa es de los políticos. «El estadio está ahí desde hace mucho tiempo. No voy a vender a jugadores para hacer esto. Si vendemos a jugadores es para comprar otros. Una gran muralla de China entre el campo y el fútbol. El campo tiene que ser algo viable. La idea era vender Mestalla y coger ese dinero para empezar la construcción, pero he hablado con muchos fondos y el gran problema que tienen es la inseguridad jurídica con el Ayuntamiento y la ATE. Si queremos hacer este proyecto, dame una extensión de la ATE, vendo Mestalla y a los dos días siguientes empiezo con las grúas. Todo se arregla y empiezo con el fútbol. Necesito garantías, el IVF... CVC es un fondo muy grande no sé porqué tienen que hacer una due diligence», señala Anil Murthy.

Y en esa 'batalla' por retomar las obras, la realidad es que el PSOE no encuentra suficientes garantías por parte de Meriton, quien ya se comprometió en terminar el estadio para el año 2019 y, tres años después, todavía no presenta un proyecto a la altura del Valencia CF. En las últimas semanas, Compromís se habría acercado también a esa postura. En ese sentido, los políticos están intentando poner de su parte pero mientras, Meriton, tiene claro que quiere judicializar el proceso para mantener los beneficios de la ATE.