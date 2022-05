El capitán del Valencia CF ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión tras la elaboración de un expediente extraordinario por parte del Comité Competición tras unas declaraciones realizadas el 16 de abril después del encuentro Valencia-Osasuna, que finalizó con victoria del equipo navarro por 1-2 en el campo de Mestalla.

En el expediente se informa de que afirmó lo siguiente: "(…) bueno, es un poco al final la tónica (…) que llevamos esta temporada, le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno (…) no ha querido pitarlo, pero bueno lucharemos ante todo (…) sí pero bueno es lo de siempre, al final el árbitro al descanso nosotros le venimos a decir porque habíamos visto la acción y sabíamos que era penalti y bueno llega aquí y nos dice que si la hubiera pitado que desde el VAR lo hubieran quitado porque no hay ningún contacto y bueno te lo tienes que tragar como pasa siempre, porque si le dices algo como he dicho yo al final del partido te saca la amarilla sin haberle dicho nada, como te he dicho es lo que hay y aquí hacen lo que quieren (…)"..

La sanción, que el referido comité considera que se interpone en grado mínimo, va acompañada de una multa de 602 euros y contra ella cabe la interposición de un recurso ante el Comité de Apelación en un plazo de diez días.

En la argumentación de la resolución se recuerda que están tipificadas como "infracción grave las declaraciones realizadas por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva, a través de cualquier medio, que cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un leguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante".

El partido fue dirigido por el colegiado Mario Melero López, quien en el epígrafe de otras incidencias del acta reflejo sobre José Luis Gayá que "una vez finalizado el encuentro y encontrándonos aún en el terreno de juego fue amonestado por hacerme observaciones de orden técnico".