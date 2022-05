Enhorabuena por haber renovado el mandato cuatro años ¿Cuál es su promesa electoral?

Mi promesa es seguir trabajando para las peñas y para que esta gente de Meriton nos deje el Valencia como se merece. Haciendo actos para todas las peñas, ayudando para que sigan creciendo y para que sigan entrando peñas. Queremos en estos cuatros años recuperar esea vinculación que había con el club, aunque lógicamente para que esa vinculación exista deben cambiar muchas cosas dentro del club.

¿Esa vinculación es posible con Meriton?

Más que con Meriton, diría que es inviable con Anil. Creo que Anil es el gran culpable de lo que nos ha pasado a las peñas. Se sintió ofendido porque pedimos su dimisión en el comunicado de septiembre de 2020, porque a Meriton solo le pedimos que cambiara la gestión. Ojalá en este 2022 consigamos que Anil salga del Valencia. Y a ver qué hace Lim después. O vender o cambiar. Solo lo sabe él. Estamos a la expectativa.

¿Lim acabará vendiendo?

Creo que sí. Lo que pasa es que venderá el día menos pensado, a quien le apetezca lógicamente. Parece ser que no quiere vender a gente de aquí. Pero al final tiene que vender porque el Valencia solo le causa problemas, ya no le da beneficios. Encima recibiría un dinero si vende. Soy optimista. Creo que antes de que acabe mi legislatura (2026) ya no estará en el Valencia. Ojalá. Toda la gente aquí en Valencia está colaborando para que así suceda. No queremos guerras con él, solo que ceda, que venda y que deje el Valencia en otras manos.

¿Qué opina de los audios de Anil desvelados por Superdeporte?

Es que lo que haga este hombre por desgracia ya no me sorprende nada. Ya solo le falta aparecer con Putin en Rusia. Lo que hace no tiene ni pies ni cabeza. Ya no es la afición la que no lo quiere, es que es ya toda la sociedad. Son los políticos, son las empresas, son los medios. Es que ya no tiene nadie a su lado. Bueno sí, sí tiene a alguien a su lado, pero ya me contarás... Anil por dignidad debería de marcharse, pero ya conocemos su dignidad.

¿Servirán las movilizaciones?

Sí. Que gritáramos las primeras veces se lo pasaban por el forro de los zapatos, pero la presión va a aumentando, tienen ya a las instituciones encima, todo está tan tenso que lo que tienen que hacer es irse. ¿Por qué sigues si tienes tantos negocios? ¡Vende y fuera! Si vende haría muy feliz a muchas personas y se quitaría muchos problemas de encima. Lo de ahora es insostenible. Creo que lo de Anil no es vida.

A principios de semana hay una reunión muy importante.

Mi mayor deseo es que Peter Lim decida que Anil deja de ser presidente del Valencia y que ponga una persona más cabal y que no ensucie la imagen del Valencia por todos los campos de España. Sería un gran paso. Si vuelve a València que sea para recoger sus bártulos, cerrar la casa y despedirse, aunque no iría mucha gente al aeropuerto a decirle adiós. O a lo mejor se llena el aeropuerto de la alegría. Vete tú a saber. No entiendo nada, porque Lim tiene amigos dentro del mundo del fútbol que supongo que le habrán dicho lo que implica una afición. Confío en su buena voluntad, pero es que en ocho años no la han demostrado. Lim ha estado muy lejos de todo, pero es hora de que tome el toro por los cuernos. Y si no lo haces, vende.

¿Hacia dónde está conduciendo Meriton al equipo?

Pues como no cambie todo 360 grados, hacia algo muy malo. Deportivamente estamos todos muy desilusionados, todo lo que se dijo en 2014 cuando llegaron ha desaparecido, hubo un pequeño paréntesis en los años de Marcelino con aquella Copa, pero el club va abocado por todo lo que se ve al desastre.

¿Tiene miedo al descenso?

Pues miedo al descenso siempre se tiene. Lo hemos tocado hace algún tiempo. Claro que hay miedo a la segunda división. Que tengamos que estar pensando en eso es el colmo de Meriton. Es una pena, pero hay mucha inquietud. Todo lo que se prevé que puede pasar con la necesidad de vender es muy peligroso. Sabemos que hay jugadores que tienen que salir, pero hay otros que no queremos que salgan. Que salgan Gayà y Carlos Soler sería muy doloroso para el valencianismo.

¿Dolería mucho la venta de Gayà y Soler?

Claro que sí. Son dos referentes que han dado la cara y que gracias a ellos el equipo ha salido a flote en los últimos años. Duele cualquier jugador que siente el escudo, pero es que a ellos los hemos visto crecer desde pequeños en Paterna.

¿Y Bordalás?

Todo está en el aire. Todos estamos expectantes a lo que ocurra en la reunión de Singapur. Si Anil vuelve como presidente será un desastre. Y si no continúa Anil, esperemos que pongan a alguien que tenga un poquito más de conciencia y responsabilidad.

¿Cuál fue la última vez que habló con Anil?

Un mes antes de la final de Copa. Por las entradas. Me contestó y me dijo que no íbamos a tener entradas ni ninguna reunión. Tuvo la oportunidad de tener un gesto. Solo eran 700 entradas. Dos por peña siempre que fueran abonados, pero Anil pasa de gestos. En el fondo lo teníamos muy claro. Me dijo que habían peñas que querían quitarme del puesto, pero a las pruebas me remito. No se ha presentado nadie. Te digo una cosa, invitaré al Valencia CF a la convención, pero que no venga el presidente sería un lujazo. Desde el día que no echaron de Mestalla e inauguramos la nueva sede seguiremos reforzándonos.