El futuro del Valencia CF se decide en la reunión que mantendrán Peter Lim y Anil Murthy a principios de esta semana en Singapur. A más de 11.000 kilómetros de distancia de Mestalla y, lo verdaderamente triste, a espaldas del valencianismo y contra su voluntad. A la afición no le queda otra que seguir protestando y pidiendo a gritos la salida del club de Meriton. Fue lo que sucedió ayer en Chelva. La Plaza Mayor de esta localidad de la comarca de Los Serranos se convirtió el domingo en el epicentro del valencianismo. Más de 600 peñistas del Sector 5 se reunieron en la primera fiesta de verano de l’Agrupació de Penyes. Reinó la ilusión de la gente por reencontrarse tres años después (no lo hacían desde 2019 antes de la pandemia), las ganas de disfrutar de su pasión por el Valencia y, como no, la necesidad, convertida en obligación en las última semanas, de recordarle a la propiedad que no pueden seguir al frente del Valencia ni un día más. Fue una fiesta con música, risas, bromas y buen ambiente, pero también con espíritu de manifestación. Chelva, como el sábado en la concentración multitudinaria de la Avenida de Suecia o como fue la tónica toda la temporada en Mestalla en los minutos 19, volvió a señalar al máximo accionista: «Lim go home».

«En 2019 hablábamos en las fiestas de la Copa y de la buena gestión de Mateu Alemany, pero este año no se puede hablar de otra cosa que del daño que están haciendo Lim y Anil al Valencia. La gente está preocupada y con razón», decía Paco Senent. El malestar con la propiedad cada día es mayor. Ayer era un día de fiesta en Chelva, pero los peñistas aprovecharon para dirigirse a Meriton con dos de sus cánticos favoritos que se han convertido en la banda sonora de la temporada: «¡Peter, vete ya!» y «¡Anil, canalla, fuera de Mestalla!». Los dos cánticos contra el máximo accionista y el presidente sonaron a la finalización del discurso del reelegido presidente de l’Agrupació Fede Sagreras y, visto lo visto, seguirán haciéndolo en todas las fiestas de verano.

Levante-EMV pulsó la opinión de los valencianistas en la Plaza Mayor de Chelva días después de los audios de Anil publicados por Superdeporte que indignaron al valencianismo y horas antes de que se produzca la decisiva reunión entre el dueño y el presidente. La afición es escéptica con el conclave de Singapur de esta semana. La mayoría de valencianistas ha perdido la esperanza. No confía en ventas. Ni en cambios. Y menos en soluciones. El único deseo de todos es que Anil al menos deje de ser presidente del Valencia. «Van a hacer los que les de la gana aunque la gente proteste», decía indignada Mari Carmen. «Creo que de la reunión no va a salir nada positivo, pero me encantaría que destituyera a Anil y que podamos fichar algo», apuntaba Yara García. Rubén Mora tiene claro que será un ‘patà i avant’. «La reunión de Singapur creo que va a ser ‘patà i avant’, gastar poco y vender todo lo que se pueda. Paco Senent no espera nada de Meriron. «No espero nada de la reunión porque al principal interesado que es Peter Lim ya ha demostrado hace tiempo que el Valencia le da exactamente igual». El consuelo de muchos sería la destitución de Murthy. «Me gustaría que en la reunión que mínimo Anil estuviera fuera y si ya pudiera vender Lim sería lo mejor», decía Moises Toledo. «Me gustaría que Anil no vuelva a presidir el Valencia porque es el presidente más indigno que hemos tenido, pero creo que desgraciadamente no va a pasar nada y va a volver», señalaba Alicia Fenollosa. Miguel Castillo se atreve con un pronóstico. «Pienso que Anil va fuera y que van a buscar a uno de allí que creo que será Joey Lim y a uno de aquí». Carlos Pérez también confía en la salida del presidente, aunque su escenario perfecto sería la venta de Lim y la vuelta de la estabilidad. «Puede ser que Anil se quede allí y no vuelva, que Peter Lim venda si tiene narices y que haya estabilidad en el club, no queremos más que eso». El valencianismo quiere decisiones y cambios. El club los necesita. «Esperamos que haya un cambio positivo y que se mire más por lo deportivo», señalaba Daniel Martínez.

Uno de los temas de conversación de la fiesta de sector fueron los audios de Anil desvelados por Superdeporte. Hay unanimidad. La palabra «vergüenza» es la más utilizada por el valencianismo. «Los audios me parecen muy vergonzosos. Es una más de esta propiedad que tenemos por desgracia y espero que tenga sus consecuencias», espera Alicia. El sentir de todos es el mismo. «Los audios me parecen la constatación de la realidad que tenemos con Meriton. Tenemos un inepto de presidente que le da igual todo. Nos todos nos hemos quitado la venda y lo hemos acabado de ver», explicaba Paco. Para Carlos «lo de los audios me parecen deleznables, denigrantes y de mal gusto. Cualquier adjetivo que digamos parece poco». Como Rubén. «Los audios de Anil son otro despropósito más de este personaje que tenemos como presidente del Valencia». A Mari Carmen, como a muchos, ya no le sorprende nada que venga de boca del presidente. Lo decía bien claro. «Ya me da igual lo que diga este hombre». Meriton ha tocado fondo. Chelva es una prueba más.

Por suerte, no todo fueron protestas. Las peñas del Sector 5 de l’Agrupació de Penyes vivieron un domingo de auténtico valencianismo. La fiesta contó con la presencia de 14 peñas: La Alcublana de Alcublas, Benaduf Che de Villar del Arzobispo, el Castell de Benissanó, San Antonio de Benagéber, Cheste Che, Balaguer y La Graba de la Pobla de Vallbona, Gátova, Bugarra, La Estaca de Higueruelas, Titaguas, Tuéjar y las anfitrionas Chelva y Tot per l’aire con sus presidentes Yara García y Pepe Calvo a la cabeza. Además, acudieron tres peñas invitadas: Facebook, Gamba Che de Albuixech y Toni Lato de la Pobla. La fiesta comenzó a las 9:30 de la mañana con un almuerzo popular y un recorrido por el centro de Chelva con ‘xaranga’ incluida. El acto continuó en la Plaza Mayor con una paella giganyte, servicio de barra, mini-castillo de fuegos artificiales, rifas, música de DJ’s, discursos y recepción a las peñas. El Ayuntamiento de la localidad se involucró con la fiesta, se hicieron camisetas naranjas para los asistentes y hubo un reconocimiento para Juan Cruz Sol. Siguiente parada, Montcada.