El Valencia CF ha acudido a la justicia ordinaria para defender a José Luis Gayà. Los servicios jurídicos del club han recurrido su injusta sanción de cuatro partidos al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. El objetivo es que el castigo, ratificado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) el pasado jueves, sea suspendidp de forma cautelar y el lateral izquierdo pueda jugar los tres partidos de sanción que le restan por cumplir en LaLiga ante el Athletic (21 de agosto), Atlético de Madrid (29 de agosto) y Getafe (4 de septiembre). La cautelar estaría vigente hasta que la justicia ordinaria emitiera un nuevo fallo que, vistos los precedentes y la velocidad de los tribunales, podría demorarse en los próximos meses.

El de Pedreguer quiere ayudar al equipo en este arranque de temporada y de esta forma apurar sus opciones de disputar el Mundial que arranca el 20 de noviembre. Para Gayà, igual que para el resto de internacionales, es muy importante entrar la última lista previa al Mundial que Luis Enrique ofrecerá a mediados de septiembre con motivo de los partidos pre-mundialistas de la UEFA Nations League contra Suiza y Portugal. Gayà quiere ganarse su billete a Catar en el césped y el Valencia va a hacer todo lo posible para que así sea.

El TAD no tuvo piedad y mantuvo la desproporcionada sanción a Gayà. La sanción al lateral izquierdo se produjo a instancias de la denuncia del Comité de Integridad de la RFEF, que le abrió un expediente por sus declaraciones sobre el arbitraje de Melero López en el partido contra el CA Osasuna de la Jornada 32 de LaLiga en Mestalla. «Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no lo ha querido pitar. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante», dijo aquel día a raíz de un penalti claro no señalado a Bryan Gil. El Valencia salió en defensa del capitán en un comunicado y el jugador denunció públicamente el agravio en rueda de prensa flanquedo por el resto de capitanes,el míster Gennaro Gattuso y el Director General Sean Bai.

Gayà está muy agradecido por la defensa que le está haciendo el club en este ‘affaire’. Se siente protegido y eso es muy importante para él. El capitán espera con tranquilidad a la propuesta de renovación del club con un solo propósito: llegar a un acuerdo y seguir ligado al Valencia. Todavía se emociona cuando recuerda el apoyo de la afición y sus compañeros el domingo en Mestalla. Le ha dejado huella.