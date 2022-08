El Valencia CF sigue trabajando en la operación salida, necesaria para liberar Fair Play. Una de las posiciones más sobrecargadas de la plantilla es la delantera, en la que Maxi Gómez, Marcos André y Manu Vallejo tienen claras opciones de abandonar Mestalla. Por los dos últimos está pujando el Rayo Vallecano de manera conjunta. La operación es buena para las dos partes. El club madrileño necesita fichajes en ataque y el Valencia quiere aprovechar la oportunidad que le brinda el Rayo para dar salida a dos delanteros que no entran en los planes de Gennaro Gattuso y, de esta forma, hacer hueco para la delantera.

El equipo madrileño, necesitado de delanteros, ha trasladado una propuesta por los dos. El club de la franja ofrece pagar cuatro millones de euros por el cien por cien de los derechos de Marcos André y hacerse también con Manu Vallejo haciéndose cargo de la totalidad de su ficha.

Esta doble salida aliviaría el Fair Play Financiero del club, la principal preocupación. Por un lado entraría dinero en la caja y por otro se dejarían de asumir dos sueldos. El Valencia todavía no ha dado una respuesta formal a la oferta del Rayo Vallecano por ambos arietes.

Manu Vallejo también tiene opciones en Segunda. En el caso del delantero andaluz también se han interesado clubes de LaLiga Smartbank, concretamente dos recién descendidos. Por un lado está el Granada, que necesita el fichaje de un delantero y valora la opción de Vallejo entre otras. Por otro el Levante, donde la venta de Roger Martí y la posible futura salida de Dani Gómez también dejan hueco. El gaditano ya estuvo muy cerca de recalar en Orriols en el pasado mercado de invierno pero finalmente se marchó al Alavés.

En ataque, el club también está pendiente de la salida de Maxi Gómez y de la ofensiva final que pueda hacer el Fenerbahçe turco.

Alderete, descartado

El Valencia ha retomado el mercado después de un breve paréntesis de parón obligado como consecuencia de los cambios institucionales en el club. La presidenta Layhoon Chan será la encargada de liderar el tramo final del mercado. Algo que ya empezó a hacer antes de su nombramiento oficial. La intención del Valencia y de Gattuso, tal y como manifestó públicamente, es «fichar dos o tres jugadores». El club trabaja en la búsqueda de varios perfiles (cental, mediocentro, extremo y delantero) con nombres propios sobre la mesa. Una de las prioridades es reforzar el centro de la defensa. La novedad es que Omar Alderete ya no es opción. El central paraguayo que jugó cedido en el Valencia CF el pasado curso aguantó hasta prácticamente al final del mercado para regresar a Mestalla, pero finalmente ha tenido que decantarse por otra oferta y ha priorizado seguir en España. Su destino si no hay ningún contratiempo de última hora será el Getafe. Alderete esperó con todo tipo de guiños. Incluso se ejercitó en solitario con los pantalones del equipo valencianista, pero su salida de balón no convencía a Gattuso. Está previsto que el central aterrice próximamente en Madrid para someterse a la correspondiente revisión médica.

El club, mientras tanto, maneja un amplia abanico de centrales. Arthur Melo es el favorito para el centro del campo, mientras que Bryan Gil y Abde son los preferidos para extremo, a pesar de la competencia del Getafe de Ramón Planes. Arriba el sueño de Gattuso es Edinson Cavani, al que ya ha seducido el italiano personalmente. Antes tienen que darse salidas.