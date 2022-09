Yunus Musah es duda para el partido del próximo domingo (14:00) contra el RCD Espanyol. El estadounidense continúa trabajando al margen de sus compañeros por culpa de la lesión que le impidió jugar el último partido de LaLiga contra el Celta de Vigo y viajar con la selección de USA. El centrocampista todavía no está descartado para el encuentro de Cornellá porque quedan cuatro entrenamientos por delante, pero sus posibilidades cada vez se reducen con el paso de los días. Hay que esperar al menos las próximas 48 horas. Gennaro Gattuso ya tuvo que apostar por un centro del campo sin Yunus contra el Celta. Los elegidos fueron Hugo Guillamón, Ilaix Moriba y el debutante en el once titular André Almeida. Gattuso restó importancia a la lesión antes del Valencia-Celta. «Tiene una pequeña molestia. No es muy grande pero hoy no se ha entrenado. A nivel clínico tiene una pequeña lesión, lo hablaremos después». Las pruebas médicas descartaron una dolencia de gravedad, pero es una molestia delicada que requiere paciencia y trabajo de gimnasio para fortalecer la zona.

La buena noticia es que Gattuso podrá contar el sábado con los tres futbolistas que arrastraron molestias durante la primera semana del parón liguero. Hugo Duro, Samu Castillejo y Marcos André llevan dos días entrenando con normalidad y apuntan a la lista de convocados del sábado. Rino, mientras tanto, va recuperando internacionales como André Almeida. Giorgi Mamardashvili y Cenk Ökacar ya se encuentran en València aunque no salieron a entrenar por la mañana. Gattuso ha programado el entrenamiento de este miércoles por la tarde para intentar recuperar el máximo número de internacionales. El italiano espera a José Luis Gayà, Hugo Guillamón, Nico González, Eray Cömert, así como a Ilaix Moriba y Mouctar Diakhaby. Los dos guineanos, que jugaron anoche en Costa de Marfil, serán los últimos en llegar a la ciudad deportiva de Paterna. El club no descarta que entrenen el jueves directamente. Mientras tanto, Edinson Cavani ha aprovechado el parón liguero para ponerse a punto físicamente. El delantero uruguayo renunció de forma personal a la selección uruguaya, para seguir un plan especial individualizado y llegar en mejores condiciones físicas a las últimas ocho jornadas de LaLiga previas al Mundial de Catar.