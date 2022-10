Gennaro Gattuso se mojó con las renovaciones en la reunión de Singapur. El técnico del Valencia le planteó a Peter Lim la necesidad de resolver el futuro de todos los jugadores que acaban contrato el 30 de junio de 2023. Con la mejora oficial de Giorgi Mamardashvili hasta 2027 en el cajón y la ya firmada de Jaume Domènech hasta 2025, quedan por cerrar la de José Luis Gayà, Hugo Guillamón, Mouctar Diakhaby y Toni Lato. Todos los nombres se pusieron encima de la mesa en la reunión de hace dos semanas con el máximo accionista. Rino lo dejó claro. Su voluntad es que se resuelvan todas las renovaciones pendientes para «dar continuidad al proyecto» y no tener que cambiar todas las temporadas a «seis o siete jugadores».

Gennaro Gattuso fue muy contundente con la ampliación de contrato de José Gayà. El entrenador italiano da por «segura» la mejora del capitán después de haber hablado con Peter Lim y con el propio jugador. «Con Gayà estoy seguro porque he hablado con él. En la reunión hemos hablado de Gayà. Pienso que José, nuestro capitán, pienso que está contento, espero, porque el club ha hecho un esfuerzo grande por un jugador grande que tiene un gran valor. Pienso que José no se lo está pensando, pienso que va a firmar. Espero porque sino me matarán a mí (bromeaba)».

La renovación del capitán José Gayà entra en la recta final con las negociaciones muy avanzadas. El acuerdo para que firme por cinco temporadas con el tope salarial de la plantilla cada vez está más cerca.

En Singapur no solo se habló de Gayà. Gattuso y Peter Lim también trataron la renovación de Hugo Guillamón (pactada hasta junio de 2026) y las de Mouctar Diakhaby y de Toni Lato. «Hemos hablado de Diakhaby, de Guillamón, de Toni Lato. De todos lo jugadores que van a acabar el contrato. No soy el representante de jugadores, pero hemos hablado no solo de José, sino de otros jugadores que acaban contrato en la 2022/23. La propuesta estoy seguro de que les llegará. Yo no sé si luego firmarán. No soy representante. Ahora los jugadores tienen que aceptar las ofertas. No solo es importante para mí, sino también para el club. Creo que lo mejor es dar continuidad al proyecto. Cambiar seis o siete jugadores cada año es difícil». El técnico del Valencia CF fue más allá con Mouctar Diakhaby y aseguró que «si se va a cero creo que es un daño para el club. Tenemos que solucionar y trabajar juntos. Cuando Layhoon está aquí me está ayudando mucho en esto», decía.

En noviembre Gennaro Gatusso regresará a Singapur en noviembre aprovechando el parón liguero por el Mundial de Catar. Así lo confirmó ayer en sala de prensa. El italiano tiene previsto reunirse de nuevo con Peter Lim dentro de un mes y medio para hacer una nueva valoración del equipo ocho jornadas después y hablar del mercado de invierno. El escenario ideal sería llegar con todos los jugadores renovados. En enero serían libres para negociar con cualquier club.

