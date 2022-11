José Luis Gayà y Hugo Guillamón disputarán el Mundial de Catar. Luis Enrique incluyó a los dos jugadores del Valencia en la lista definitiva de 26 internacionales. El seleccionador nacional fue fiel a sus principios y no cedió a las presiones interesadas de Madrid y Barcelona. Personalidad le sobra. Ayer volvió a quedar demostrado. ‘Lucho’ mantuvo la confianza ciega en el capitán para el lateral izquierdo y prefirió a Hugo como cuarto central de la Roja antes que a Iñigo Martínez, Diego Llorente y toda la legión de ‘Ramistas’ del país. Gayà y Hugo, hoy más que nunca, son ‘top’ Mundial. Luis Enrique tiene plena confianza en Gayà. Lo demostró en septiembre cuando lo convocó con solo 64 minutos en sus piernas por culpa de la sanción de cuatro partidos. Y lo ha vuelto a hacer. José llega al Mundial avalado por su racha de 18 partidos invicto en la absoluta y dispuesto a disputarle la titularidad a su amigo y compañero Jordi Alba. El de Pedreguer solo salió de inicio una vez en la Eurocopa (octavos ante Croacia), pero el escenario ha cambiado un año después. El azulgrana ha perdido protagonismo en el Barcelona y el valencianista llega en uno de sus mejores momentos de su carrera en plena madurez (27 años). Es el Mundial de Gayà. La presencia de Guillamón en la lista fue sorpresa para muchos aficionados y medios de comunicación nacionales. No para Superdeporte, medio perteneciente al mismo grupo editorial que Levante-EMV. Como ha informado este periódico en los últimos dos meses, el de l’Eliana tenía posibilidades reales de entrar en la lista como cuarto central. Así ha sido. A su favor jugaba el perfil deportivo que le gusta a ‘Lucho’ (salida de balón y juego asociativo), su polivalencia para jugar de central o pivote y su integración en el vestuario: conoce a muchos internacionales de las categorías inferiores de la Roja y garantiza el ecosistema. Hugo fue el elegido por delante de Iñigo Martínez y Diego Llorente y compartirá el centro de la defensa con los fijos Aymeric Laporte, Eric García y Pau Torres. Jugará más o menos a sus 22 años, pero es una experiencia para toda la vida que ya no le quitará nadie. Los dos valencianistas estaban radiantes de felicidad tras conocer la llamada de Luis Enrique. «Ha sido una alegría máxima, estoy muy feliz de estar en esa lista para jugar el Mundial. Son muchos años ahí detrás trabajando duro y al final estoy en ella y estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar. Esperamos hacer cosas importantes», decía Gayà. Igual de contento estaba Hugo. «Poder vivir un Mundial es algo increíble, no pasa todo los días, solo 25 ó 26 jugadores tienen la suerte de vivirlo cada cuatro años. Recuerdo mucho lo que cuesta llegar. No sólo por mí, sino por el esfuerzo de la familia y los amigos». Vivir el Mundial juntos, como ellos mismos reconocen, lo hará todo aún «más bonito».

El gran momento La plantilla está de vacaciones, pero Gayà y Hugo (que se había despertado a las siete para ir a la universidad) quedaron en Paterna para ver juntos en directo la lista de Luis Enrique. Ninguno de los dos sabía nada. Ambos siguieron la comparecencia del seleccionador desde el móvil de Gayà junto a Jaume, Özkacar y varios fisios y utilleros del club. Sus nombres en boca del seleccionador se celebraron como goles con gritos y golpes sobre la mesa. La ocasión lo merecía. Igual de especial fue para las dos familias. Los padres de Gayà (José Luis y Eloisa) lo siguieron en la televisión desde el sofá de su domicilio en Pedreguer. Los dos se emocionaron, lloraron juntos y descorcharon una botella de champán. Minutos más tarde hicieron una videollamada para hablar con José. Al padre y a la madre de Guillamón les pilló trabajando.