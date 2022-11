El futuro de los jugadores cedidos es una de las asignaturas prioritarias de mercado en este Valencia. El club tiene la intención de abordar los fichajes en propiedad de la mayoría de futbolistas en préstamo que dispone el equipo de Gattuso. Aunque la valoración general del rendimiento de todos ellos es óptima, cada caso es un mundo, a la hora de atacar su fichaje, en el precio que se quiere destinar por cada uno y en las probabilidades de que recalen finalmente en Mestalla.

Samuel Lino es el principal objetivo. El extremo brasileño cedido por el Atlético de Madrid está cuajando un gran rendimiento desde el primer día (dos goles y una asistencia) y es un futbolista insustituible en los planes de Gattuso. En la negociación no se reservó una opción de compra por un futbolista de gran proyección, de 22 años y por el que ha desembolsado 6,5 millones de euros, procedente del Gil Vicente. El Valencia tiene previsto destinar al atacante el mayor esfuerzo inversor disponible y, aunque las posibilidades son de momento una incógnita, el club de Mestalla esperará a ver por qué posicionamiento opta el Atlético de Madrid en verano, habida cuenta del rumbo que pueda tomar el proyecto colchonero, con la figura del Cholo Simeone en entredicho.

El siguiente en la lista es Ilaix Moriba, que cumple su segunda temporada como cedido en Mestalla. El centrocampista guineano no ha encontrado su sitio en el RB Leipzig, club en el que recaló desde el FC Barcelona. En su primera media temporada, Ilaix rindió con explosiones intermitentes de talento que se esperan, bajo la tutela de Gattuso, que tengan una mayor continuidad. El futbolista está encantado en Mestalla y no vería con malos ojos su continuidad. No obstante, no existe una cláusula de compra y otro obstáculo sería su salario, que ha aceptado rebajar para venir como cedido pero que habría que afrontar en caso de querer ficharlo en propiedad.

En el jugador que sí hay una cláusula para incorporarlo es Justin Kluivert. El extremo neerlandés puede ser valencianista con el pago de una opción de 15 millones de euros que desde Mestalla se confía en rebajar ostensiblemente. Primero, porque su club de origen, la Roma, no cuenta con él y accedería a una negociación. En segundo lugar, Gattuso confía en la capacidad potencial del jugador, del que cree que ha rendido al 50 por cien de sus recursos a lo largo de su joven pero ya experimentada carrera en distintos campeonatos.

Por lo que respecta a Cenk Özkacar, en la última reunión en Singapur, Gattuso y Corona propusieron a Lim que considerase la incorporación del central turco, con ficha en el Olympique de Lyon y un precio de salida de 5 millones de euros. El joven defensor ha esperado su momento con paciencia, ante la posición aventajada de Diakhaby, Paulista y Cömert, para aclimatarse y acabar aprovechando su oportunidad con las lesiones y sanciones del resto de zagueros.

El caso más utópico, por no decir descartable, es el de Nico González. El centrocampista cedido por el FC Barcelona ha dejado claro y ha reiterado, desde un primer momento, que su paso por el Valencia era para seguir formándose y ganar experiencia para regresar al Camp Nou, donde se le considera el sustituto natural de Sergio Busquets.