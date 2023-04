Se enfrentaba el Valencia Mestalla al AE Prat, sabiendo que sus rivales directos se habían dejado puntos por el camino. La Peña Deportiva perdió por la mañana ante el Badalona Futur, rival al que ganó el filial la jornada pasada, y el Teruel empató horas después ante el Atlético Saguntino. Resultados propicios para los de Angulo, que se atascaron en el Sagnier ante un sólido conjunto pratense.

Comenzó el partido dominando el esférico, como acostumbra el filial de Angulo, pero esa superioridad no se tradujo en ocasiones claras. Llegó con peligro el cuadro ayer vestido de negro, primero con una aproximación de Alberto Marí tras una gran jugada de Diego López, que no se pudo concluir con remate. Antes del descanso avisó de nuevo Gozálbez, pero su disparo no encontró la portería de Craviotto. Tras una primera parte con pocas ocasiones, el partido se animó tras el descanso, pero no hubo goles.