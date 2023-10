El exvicepresidente del Valencia y portavoz de Marea Miguel Zorío ofreció ayer «financiación y proyecto» para acabar las obras del Nou Mestalla antes del Mundial de 2030. «Peter Lim no necesita firmar el famoso e ilegal convenio urbanístico con el Ayuntamiento para poder terminar el nuevo Mestalla. Para hacerlo sólo necesita coger el proyecto original, pedir la licencia, tener la financiación y comenzar las obras. Como parece que ni unos pueden firmar el convenio por la posible prevaricación en la que caerían, y los otros no quieren comenzar las obras aduciendo que no necesitan el convenio para financiarlas, quiero ofrecer GRATIS una solución a las dos partes, siempre y cuando no se le ayude a Lim a pegar un pelotazo de más de 100 millones de euros con la recalificación del viejo Mestalla. No será necesario pagarle a CVC casi 500 millones por un préstamo abusivo de 80, y no será necesario ceder al chantaje de Lim que quiere vender para su beneficio propio las parcelas recalificadas del viejo Mestalla. La Alcaldesa y el resto de grupos políticos podrán optar a ser subsede del Mundial, el Valencia hará su estadio con un coste financiero mucho menor al de CVC».