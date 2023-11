El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, apuntó tras el empate sin goles contra el Celta de Vigo que, aunque siempre buscan ganar, sumar «es positivo» porque «ese es el objetivo» de su equipo.

«Me quedo con la actitud del equipo, se ha entregado y ha dado el máximo, aunque no les ha dado para ganar, pero dejar la portería a cero siempre es positivo y nos da confianza. Si estamos fuertes atrás siempre tendremos opciones de ganar los partidos y si competimos así podremos hacer frente a cualquier equipo», expresó en rueda de prensa.

«La afición no ha visto un gran partido en cuanto a lo que esperábamos, queríamos tener más claridad y fluidez con la pelota, pero teníamos enfrente un equipo bien trabajado, muy cerrado y que no nos dejaba circular. Nuestra expectativa era ganar el partido, pero el Celta ha hecho un gran trabajo», destacó.

«Tenemos que sacar conclusiones positivas, es un punto más. Hemos intentado ganar, no se puede reprochar nada a los jugadores. Hemos estado imprecisos y precipitados, pero es que no es fácil atacar a un equipo que te presiona tanto y que creo que está en una situación en la tabla no merecida en cuanto a juego», analizó. «Si no te da para ganar, sumar siempre es positivo, que es el objetivo. Cuando vienes de un resultado tan negativo como en el Bernabéu lo más importante es no volver a perder. Me gustaría mirar hacia arriba, tener ambición, pero era un partido muy difícil», agregó. Sobre la vuelta del que fue su entrenador, Rafa Benítez, Baraja dijo: «Hemos hablado después del partido de que consideraba justo el empate, le ha ilusionado mucho volver a Mestalla y ha sido emocionante lo que ha sentido».

«Nos ha dado tanto… Nos hizo ganar títulos y se ha sentido como en casa. Es una persona que no es muy expresiva, pero ha sentido una gran emoción de ver como un sitio en el que has estado después de tanto tiempo te reconocen tu trabajo. Es merecido, la afición de Mestalla no te regala nada, es muy justa y se lo merecía sin duda», finalizó.