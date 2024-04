Catalá: "Me estoy cansando de jugar al gato y el ratón"

El Nou Mestalla volvió a escena durante la mañana de ayer tras algunas semanas en punto muerto. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó el recurso presentado por el Valencia CF contra la decisión del Consell de la Generalitat Valenciana de caducar de forma anticipada la Actuación Territorial Estratégica (ATE), concedida para la construcción del nuevo estadio. Asimismo también avaló la denegación previa de una prórroga solicitada previamente por el club.

La reacción de la clase política no tardó en llegar y, con ella, el cruce de declaraciones, o más bien acusaciones, entre las diferentes portavoces de los partidos. María José Catalá, alcaldesa de la ciudad, fue la última en pronunciarse, mostrándose satisfecha con la sentencia del TSJCV. «Es un proyecto de ciudad pero me estoy cansando de jugar al gato y al ratón, ¿cuál es la postura de Compromís y del PSOE?, ¿van a apoyar las fichas urbanísticas que dejaron hechas o no? Todo el mundo debe ser claro con esto. Estaría bien que les preguntaran si las van a apoyar, yo no he cambiado ni una coma ni su planteamiento», aseguró apuntando a la oposición, y concretamente a Sandra Gómez. «A lo mejor ahora dice que sí está de acuerdo con unas fichas que ella misma hizo y que no ha cambiado una coma», explicó.

Además, dijo que Compromís «miente» cuando asegura que han mantenido reuniones ocultas con el Valencia. «No ha habido ninguna reunión con el Valencia. Se ha sido más transparente que en la vida. Ya me gustaría que Compromís y Joan Ribó hubieran sido tan transparentes conmigo, no me dieron ni un papel, han sido cero transparentes. En ocho meses han tenido mas reuniones que yo en cuatro años», destacó en referencia al exalcalde.

Cabe recordar que Sandra Gómez había mostrado cierto pesimismo en los últimos meses acerca de la caducidad de la ATE, algo que expresó en un desayuno informativo. En esa ocasión consideró que había alguna posibilidad de que los tribunales, con cierta permisibilidad con el PP, le ‘abrieran’ una nueva vía al Valencia CF. Pero finalmente no ha sido así. «Ahora la señora Catalá ya no tiene excusas. Estaba esperando que el TSJCV le diera la razón al Valencia para no hacer nada. Era lo que veníamos denunciando y ahora está absolutamente obligada a mojarse y a tomar cartas en el asunto. Está obligada a aprobar las famosas fichas urbanísticas que nosotros dejamos preparadas hace un año. En julio, lo último que dejé firmado eran las alegaciones, y nunca han sabido explicar por qué en este año no han querido aprobarlas en el pleno y ya no tienen excusas», señaló en declaraciones a los medios. Ahora bien, nos tiene que trasladar también el convenio. Lo dejé preparado y me consta que lo han modificado y que no quieren exponer al público porque lo han cambiado para favorecer los intereses de Peter Lim», aseguró.

Por su parte, Mazón, en la misma línea que Catalá, quiso felicitar a la Justicia por su profesionalidad. «No acostumbro a valorar ni los procesos ni las sentencias. Los procesos se respetan y las sentencias se cumplen. Que es lo que debería ser algo habitual en un estado de derecho como es en el que estamos y esperamos reforzar todos los días, respetar la decisión judicial y en este campo vuelve a tener el protagonismo quien lo tiene que tener, el Ayuntamiento de Valencia», señaló Mazón poniendo el foco en el consistorio y en María José Catalá.

Papi Robles, que también habló sobre la decisión del TSJCV, fue contundente y apuntó al gran trabajo de su partido. «El tribunal da la razón a las actuaciones del gobierno de Joan Ribó y del Botànic, que fueron muy rigurosos poniendo los intereses de la ciudad por delante de los de (Peter) Lim: Denegando el proyecto modificado que presentó en 2022 porque incurría en diversas deficiencias, entre ellas el incumplimiento de la capacidad de aforo mínimo del nuevo estadio pactado en el convenio», recordó tras la sentencia.