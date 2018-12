La ONCE dedica el cupón del día 11 al 20 cumpleaños del Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos ha acogido un 'desayuno a ciegas' en el que la ONCE ha presentado el cupón del próximo 11 de diciembre, dedicado al 20 aniversario del centro de convenciones. Durante el evento, la concejala de Desarrollo Económico Sostenible, Sandra Gómez, ha agradecido a la organización de invidentes que haya otorgado al espacio «ese protagonismo con algo tan cotidiano como es la compra del cupón diario» y ha destacado la «labor de inclusión social que realiza, sobre todo en el mundo laboral».

El próximo día 11 tendrá lugar la gala del 20 aniversario del Palacio de Congresos y cinco millones y medio de cupones difundirán su imagen por toda España. En el 'desayuno a ciegas los comensales han podido ponerse en la piel de las personas con discapacidad visual. Entre ellos, la concejala Sandra Gómez, que ha resaltado el trabajo de la ONCE «no solo en nuestra ciudad o en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, donde trabaja por la inserción de las personas que siempre van a tener un poco más de dificultades para encontrar una oportunidad laboral en nuestro país».

La edila ha indicado que «esto va acompañado del cambio de paradigma que hemos venido realizando en el Palacio de Congresos, donde el nuevo gobierno ha introducido el trabajo con entidades que tienen un impacto social importantísimo en nuestra ciudad y, por lo tanto, deben tener un espacio aquí». El evento se enmarca en «la línea de trabajo social-corporativo que tenemos que llevar a cabo dentro del Palacio de Congresos, y con más razón al tratarse de un organismo público del Ayuntamiento de València». En este sentido, ha explicado Gómez, en julio «cedimos el espacio a la ONCE para que celebrara su aniversario». De esta manera, «los puentes que estamos entrelazando entre ambas instituciones dan frutos tanto para ellos como para nosotros, ya que se da a conocer el trabajo que hacemos».

La directora gerente del Palacio, Sylvia Andrés Guilló, y el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel, también han estado presentes en el 'desayuno a ciegas'. «El tradicional cupón de la ONCE, el mejor producto social del mundo, se convierte en instrumento para difundir la imagen del mejor palacio de congresos del mundo», ha dicho Sylvia Andrés Pichel, para quien, «la responsabilidad social es una de las dimensiones clave de la actividad del Palacio de Congresos de València». La directora gerente del centro ha explicado que «dentro del giro llevado a cabo en la promoción de acuerdos de colaboración con entidades solidarias e integradoras como la ONCE, el recinto ha fortalecido su compromiso con causas benéficas, contribuyendo activamente a la mejora de la respuesta de la sociedad».