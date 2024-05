Naix el gelat dedicat al Cabanyal

Es diu “Caba Nyam!”, té sabor taronja i missatge social i és una de les originalitats que podran veure’s, i en este cas degustar-se, en el Festival Cabanyal Íntim. Es tracta d’un projecte de gelat que forma part del festival urbà que se celebra en cases i espais singulars del Cabanyal-Canyamelar en el qual diferents arts es poden contemplar en un particular recorregut del 16 al 19 de maig.

“Caban Nyam!” és una creació de l’artista plàstic i il·lustrador Miguel Hache, conegut també com a prestigiós artista faller. Es tracta, en essència, d’un gelat que està encunyat en forma de Casa dels Bous. La seua elaboració és un símbol que pretén posar el focus en un dels grans problemes del barri –una vegada superat el temor a l’enderrocament massiu–: la gentrificació del districte, per a la qual cosa el gelat esdevé una metàfora.

El gelat es podrà degustar en Cabanyal Íntim / RLV

“El barri s’ha quedat gelat”

Hache ha triat la casa del carrer Mediterrani pel seu caràcter històric “és on els pescadors guardaven els bous i que ha ressorgit recentment per a albergar una de les tres seus del Museu de la Mar. Es tracta, per tant, d’un polo carregat de simbolisme: “gelat s’ha quedat el barri, menjat mos a mos pels efectes de la turistificació, la depredació ambiental i l’elitització residencial”, explica Hache.

Tota una declaració d’intencions. “A tots ens encanta gaudir d’un vermut en les solejades terrasses del Cabanyal, però al seu voltant es transforma l’habitatge tradicional en pisos de lloguer per a habitants nòmades, apugen els preus i consumixen el veïnat de tota la vida”, afirma l’artista. Els qui desitgen degustar el Caba Nyam!, amb prèvia reserva a través de la web cabanyalintim.com, ho podran fer a les 13 hores dels pròxims dissabte i diumenge, 18 i 19 de maig.

