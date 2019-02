Ribó da la bienvenida a Peris en Compromís: "Nos dará una gran fuerza"

El líder de Compromís en la ciudad de València, Joan Ribó, se ha congratulado hoy de contar en la lista de la coalición para las elecciones municipales con Jordi Peris, exedil con València en Comú y que ocupará el puesto 12 o 13 de la formación valencianista para la convocatoria electoral de mayo.

"La ejecutiva de Compromís per València aprobó por unanimidad que el número 12 o 13, en el caso que hubiera algún problema en el tema de las listas cremallera, se le dé como independiente a Jordi Peris. Esto se ha de ratificar en un asamblea con un 80 % de aprobación, pero espero que salga porque fue una propuesta unánime", ha explicado el alcalde de València a este periódico.

"Nosotros lo hemos en un lugar, el 12, porque esperamos crecer, un lugar consensuado con él. Es importante porque Compromís se abre a personas que comparten nuestro proyecto pero que proceden de lugares bastante diferentes de los nuestros", ha señalado el que con toda seguridad repetirá como candidato a la alcaldía por la formación valencianista.

Ribó ha reconocido que, personalmente, le gusta la idea de contar con Peris. "Sí, a mí me gustaría que Jordi Peris esté en las listas de Compromís porque nosotros trabajamos muy bien con él en el tiempo que estuvo de concejal en el Ayuntamiento, en todos los temas de renovación energética, de participación€ fue muy buen trabajo y por otra parte Jordi Peris es un profesor de la Universitat Politènica muy prestigioso que sin duda nos daría una gran fuerza por su conocimiento", ha defendido el alcalde.

Con todo, Ribó ha explicado que "espera y desea" que todos los concejales actuales "se presenten y salgan elegidos de nuevo porque estoy contento por el trabajo que han hecho".

Por su parte, el edil Sergi Campillo también se ha felicitado por contar con Peris. "Yo ayer en la ejecutiva de Compromís per València tomé la palabra para defender la propuesta de incluir a Jordi Peris, porque es una persona con la que trabajos muy a gusto y con la que compartimos las ideas básicas de práctica política e ideología y para mí sería un orgullo que estuviera en la lista con el número 12"

Consol Castillo, que hoy ha anunciado que no seguirá como conceajala, lo ha calificado como "una muy buena noticia" que Jordi Peris esté en la lista de Compromís "porque es un proyecto sumatorio de sensibilidades y nos enriquece y además me parece generoso su planteamiento de formar parte de la lista desde un puesto en el que teóricamente no tiene posibilidades de salir elegido".