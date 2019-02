«Hay que actuar contra la okupación en el Cabanyal»

Emiliano García cree que el barrio del Cabanyal, donde regenta varios negocios de hostelería y en cuya regeneración lleva años implicado, tiene potencial pero necesita medidas en varios frentes.

¿Le ha fichado el PSPV para aplacar las críticas de los vecinos del Cabanyal por el retraso en la rehabilitación del barrio?

Pienso que no. Habría en todo caso gente más idonea que yo de ser así. Lo que ocurre es que los vecinos del Cabanyal ven que todo está resultando muy lento. Lo más grave, que son los focos de delincuencia, no se han atajado. Tiene que haber acciones sociales pero también policiales, sino algunas partes del barrio se pueden radicalizar. Los vecinos descontentos no están, pero tampoco contentos del todo. Y es normal que, a veces, se desesperen. El problema no está solo en las viviendas públicas, también los particulares tienen responsabilidad porque si no denuncian es difícil que se pueda actuar contra los okupas. Hay que actuar contra esta gente.

¿Se está aprovechando bien el potencial del Cabanyal?

El Cabanyal necesita un plan estratégico solo para el comercio. Es fundamental. Lo primordial es que se rehabilite y venga gente a vivir. Si no viene gente de fuera no es posible dinamizar el barrio. En general todas las ciudades están sufriendo el problema de la gentrificación, pero es necesario rehabilitar y hacer viviendas.