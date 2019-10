PP, Cs y PSPV irán a Inspección de Trabajo por una irregularidad en la EMT

La jefa de Gestión de la EMT, María Rayón, que se encontraba de baja durante la estafa de 4 millones y era una de las dos personas que tenía firma mancomunada para autorizar transferencias bancarias, mantuvo el poder de firma de operaciones pese a que no se encontraba trabajando por el cuidado de su recién nacido. Así lo ha reconocido el concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, durante la sesión plenaria de hoy dedicada en exclusiva al fraude en la Empresa Municipal de Transportes.

Grezzi ha aclarado no obstante, que María Rayón mantuvo el poder de autorizar de operaciones bancarias porque su firma mancomunada está vinculada a su DNI (solo ella y el gerente pueden dar luz verde, a la vez, de una transferencia monetaria), Asimismo, aseguró que Rayón mantenía esta función esencial por petición propia, pero que en cambio delegó el resto de funciones y que, por ejemplo, no consultaba su correo electrónico corporativo. Este detalle es crucial, ya que la jefa de Gestión fue contactada por Caixabank el 17 de septiembre vía mail al detectar que faltaban algunos documentos clave en las transferencias que venía realizando desde el 3 de ese mes (y se prolongaron hasta el 26) a la organización criminal que sacó de las arcas de la EMT 4 millones de euros.

Aunque según la EMT, Rayón nunca estuvo enterada de las transferencias fraudulentas durante el periodo del engaño al estar de baja y no consultar el mail, la trabajadora habría incurrido según la oposición y el PSPV en una clara vulneración de los derechos laborales. Tanto PP como Ciudadanos anunciaron ayer que acudirán a la Inspección de Trabajo para denunciar los hechos, mientras el PSPV, a través del concejal de Hacienda y portavoz accidental ayer (por la ausencia de Sandra Gómez) aseguró que lo comunicará a los inspectores «de manera verbal».

Otra de las cuestiones desveladas ayer en el Pleno por la portavoz del PP, María José Catalá, es que el Caixabank tenía una cláusula en su contrato con la EMT en la que podía realizar transferencias sin necesidad de tener la firma mancomunada del gerente, Josep Enric Garcia Alemany, y al jefa de Gestión, María Rayón. Sin embargo, desde la EMT admitieron esta excepción, pero «únicamente aplicable a transferencias recurrentes», por ejemplo, las realizadas mensualmente a la Seguridad Social, «o cualquier otra operación que se establezca, vía acuerdo previo entre la entidad y el director gerente, que no es el caso». «De cualquier forma, en modo alguno pueden referirse a este tipo de transferencias que deben tener 'medidas reforzadas de diligencia debida' al ser dirigidas a una cuenta en China», explicaron.

La tesis de la EMT es que Caixabank también tuvo 'mala praxis' en la operación fraudulenta, ya que facilitó los pagos a pesar de que la jefa de Administración, Celia Zafra, que preparó estas transferencias (engañada por los estafadores), no tenía autorización para hacerlo. «La persona preparadora (Zafra) tenía la clave de acceso de consulta solo para preparar la transferencia, en ningún caso para ejecutarla. Se ve en la primera página del contrato: una persona es preparadora, otras dos diferentes son operativa (García Alemany y Rayón)».



Reproches del PSPV

La «mala praxis» fue el argumento que utilizó el alcalde Joan Ribó para justificar el fulminante despido de Zafra tras conocerse la estafa, pero sus socios del PSPV mostraron su disconformidad con esta decisión, ya que según Ramón Vilar se le debería «haber suspendido de empleo y sueldo» hasta que se aclarara lo sucedido.

Vilar también ha dicho que si Grezzi no acata la decisión de la comisión de investigación de que no esté presente en las declaraciones de los trabajadores de la EMT,apoyada por PSPV, PP, Cs y Vox, «es que no acepta una decisión democrática dentro de un órgano oficial. Será su responsabilidad»



Ribó dará explicaciones

El Pleno exclusivo por el fraude la EMT ha comenzado con los típicos reproches políticos, pero se ha ido calentando conforme pasaban las horas, con salidas de tono incluidas.

El alcalde Joan Ribó dará explicaciones en el Pleno del próximo día 31 de octubre como pedía la oposición, aunque ha afeado a la oposición que no lo pidiera para hoy mismo, en un síntoma de que quieren estirar el asunto todo lo posible. Sin embargo, el líder de Compromís no ha realizado ni un mínimo reproche a su concejal Grezzi ni a la dirección de la EMT. «El presidente y el gerente están dando todas las explicaciones y reafirmo mi confianza en ellos por la transparencia que han mostrado hasta ahora», ha justificado.

Toda la oposición en bloque ha pedido la dimisión de Grezzi. La portavoz del PP, María José Catalá, considera que Ribó ha de destituir al edil de Mobilitat «porque si no lo hace quedará como el acalde estafado que se rió de los valencianos». El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha exigido idéntica medida por la «gestión temeraria» de la EMT. Su compañero Narciso Estellés ha llegado a decir, en un momento de tensión descontrolada, que Grezzi «manchó la actuación de Barón de Cárcer con 7 heridos y un muerto (el pasado mandato), y ahora la EMT».

Por su parte, el concejal de Vox, Vicente Montáñez, ha llamado «estúpidos» a los gestores de la EMT por ser víctimas de una burda estafa y ha exhibido una camiseta «como hacía Grezzi en otras épocas» que decía: «Grezzi devuelve los cuatro millones a los valencianos»