Campaña de seguridad en los parques de València: "Los perros deben ir atados"

El personal destinado a las diferentes Comisarías de Proximidad, apoyado por otras unidades como la USAP, realizará una especial vigilancia en los parques y jardines de la ciudad, que con la llegada del buen tiempo y el cambio de hora se convierten en uno de los lugares de ocio y esparcimiento más utilizado por la ciudadanía. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acompañada del concejal responsable de Jardines, Juanma Badenas, han visitado en el Parque Central uno de los controles de la campaña de la Policía Local.

Catalá ha destacado “el actual equipo de gobierno ha realizado una firme apuesta por ofrecer entornos seguros. Por ello creemos conveniente adoptar medidas, como esta, que dé respuesta a las circunstancias de cada momento. Uno de los principales objetivos del gobierno municipal es garantizar una convivencia tranquila y segura en nuestra ciudad”.

En estos espacios se llevan a cabo distintas actividades de manera simultánea: infancias jugando, gente paseando a su perro, personas mayores, gente realizando deporte, etc. Por ello, el objetivo de esta campaña es garantizar el disfrute de las y los diferentes usuarios y, al mismo tiempo, evitar conductas antisociales como el botellón o el consumo de estupefacientes.

8.200 intervenciones con animales

Otro de los temas de los que estarán pendientes las y los agentes son los perros. Tal y como recoge la normativa, los animales deben ir cogidos con correa en cualquier parte de la ciudad y los que pertenecen a razas potencialmente peligrosas deben, además, llevar un bozal. Desde el año 2023 hasta la actualidad, la Policía Local ha realizado 8.200 intervenciones con animales. De ellas, 374 eran por tenencia de animales potencialmente peligrosos, 1.393 por la ordenanza municipal de animales y 145 por malos tratos.

En cuanto a las sanciones, el año pasado se realizaron 728 actas denuncia por la Ley de Animales potencialmente peligrosos: 170 por carecer de licencia, 155 por carecer del seguro (con cobertura superior a 120.000 euros), 95 por no tener el certificado de seguridad animal y 200 por no llevar bozal, correa o no llevarlo controlado.

Bicis y patinetes

La movilidad también será un asunto a regular durante esta campaña, especialmente en lo referente a la utilización de bicicletas y VMP en el interior de las zonas ajardinadas. En este sentido, desde al año pasado hasta la fecha, por circular VMP por zonas peatonales se han realizado cerca de 1.000 denuncias.

Estas tareas se llevarán a cabo principalmente por las tardes, que es el momento en que las y los niños salen de clase y se produce una mayor afluencia de gente en estos lugares. De esta forma, el personal asignado, acudirá a los parques, principalmente, desde las 17 o 18 horas. La campaña se prolongará hasta el próximo día 31 de este mes.