Ribó se desmarca del bulevar verde de la CV-500 y pide modificaciones al Consell

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado esta mañana que el plan de paisaje impulsado por la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat para la CV-500, que prevé la creación de un bulevar verde en el actual tramo de la autopista a costa dejar un solo carril de circulación por sentido, "no está consensuado con el Ayuntamiento de València", por lo que el equipo de gobierno promueve hoy una moción alternativa a la presentada por el PP para propiciar el "máximo consenso" en la redacción de este proyecto, incluido en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral.

Ante la pregunta de si se debe paralizar el proyecto de la CV-500, el alcalde ha asegurado que no sabe si el paso "es paralizar", pero ha dejado claro que plan paisajístico "salió una buena mañana en la prensa y nosotros no teníamos ninguna información". "Yo ya dije en su momento que es un tema que se ha de consensuar con los vecinos y con el ayuntamiento, que no tiene consenso del ayuntamiento. Nosotros a este proyecto le introduciríamos modificaciones: la primera y fundamental es llegar a un acuerdo con los vecinos. Pero recuerdo, no es un proyecto del ayuntamiento y en su momento rectificaremos".

Hay que recordar que la Conselleria de OBras Públicas, que dirigve Arcadi España, ha ampliado el plazo de alegaciones e información pública hasta el 22 de enero, plazo en el que llevará a cabo talleres en las poblaciones afectadas por el plan de futuro.

La moción alternativa habla de "búsqueda de acuerdo y de consenso entre las entidades vecinales y el proyecto que impulsa la conselleria", ha explicado por su parte la vicealcaldesa Sandra Gómez, del PSPV-PSOE, el mismo partido que lidera el proyecto del futuro bulevar verde para la CV-500 a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

"Como ayuntamiento nuestra función es de equilibrio de intereses y quiero apuntar que es un proyecto de paisaje y que aún no hay nada en marcha, ni obras ni nada. Sí que es verdad que están las obras del semáforo con paso de cebra por la caída del puente, pero eso no tiene nada que ver con el estudio de paisaje. Queremos buscar el máximo consenso entre agentes, entidades y asociaciones que trabajan y viven en Pobles del Sud y que pueden verse afectados por el proyecto, pero teniendo en cuenta una premisa importante, y es que hay que avanzar hacia formas de movilidad sostenible y que nuestras vías de circulación tiene que tener una integración mayo dentro del entorno natural", señaló la también edil de Desarrollo Urbano.

El PP, por su parte, ha pedido la paralización de este proyecto y el refuerzo del transporte público para paliar los problemas de comunicación de los Pobles del Sud de la ciudad, que cuentan con frecuencias muy elevadas de la línea 25 de la EMT.