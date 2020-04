València recuperará de manera inminente espacio peatonal en Pérez Galdós, Giorgeta y San Agustín

València per l'Aire

València se suma a la acción de numerosas ciudades en Europa y el resto del mundo para recuperar espacios para viandantes y ciclistas en las principales vías con el fin de garantizar la distancia social que recomiendan las autoridades sanitarias. Si ayer la concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, anunciaba que la puesta en marcha un plan de medidas urbanísticas y de reorganización del espacio público para ayudar a combatir la crisis del coronavirus, hoy ha concretado algunas de las primeras intervenciones. Se llevarán a cabo en el eje Pérez Galdós-Giorgeta (muy demandado por los vecinos por la estrechez de las aceras) y la plaza de San Agustín.



Espacio para peatones en varias avenidas de València

Estas dos actuaciones exprés, que se ejecutarán mediante elementos de urbanismo táctico (como macetas, jardineras o pintura) pretenden estar listas para el 2 de mayo, cuando el Gobierno central tiene previsto relajar las medidas de confinamiento y permitir a la población realizar paseos y deporte. Como en muchas de las calles y avenidas de València es imposible garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros, se opta por este tipo de soluciones provisionales.

Una cuestión importante de la actuación de Desarrollo Urbano es que, de momento, se realizarán en el eje Pérez Galdós-Giorgeta y la plaza de San Agustín porque ya cuentan con una planta viaria futura definida por la concejalía de Mobilitat Sostenible. Por lo tanto son actuaciones que podrían consolidarse en el futuro y no solo atendiendo a la actual coyuntura de alarma sanitaria.

Sandra Gómez ha anunciado que están estudiando otras acciones en otros puntos de la ciudad. Se trata de ampliar aceras, ocupar espacio que ahora ocupa el coche o diseñar supermanzanas con calles y plazas peatonales en su interior, como la que se anunció hace unos meses en la zona de Juan Llorens y que todavía no se ha ejecutado. La idea es trazar itinerarios para caminar o hacer deporte que sean amplios y, consecuentemente, seguros. Y las medidas serán de dos tipos, provisionales y definitivas, aunque todas ellas se pondrán en marcha con la máxima urgencia, explicó la concejalía.

«Queremos acelerar los procesos de recuperación de espacio público. Vamos a empezar por aquellos que tienen un alto consenso social, por eso vamos a empezar por Pérez Galdós, Giorgeta y la plaza de San Agustín, en donde tenemos el proyecto consolidado con las plantas viarias redactadas. Queremos que este proyecto se lleve a más avenidas y más calles y estamos ya trabajando para que gran parte de la ciudad pueda ser disfrutada por los vecinos y vecinas», ha explicado Sandra Gómez.



Exigencia de València per l'Aire

Precisamente, la plataforma València per l'Aire exigió hace unos días que el Ayuntamiento de València pusiera en marcha «cuanto antes las reformas imprescindibles de ampliación de aceras y carriles bici en todos los barrios de la ciudad».

«El alcalde Joan Ribó debe garantizar el espacio interpersonal de peatones y ciclistas para evitar contagios en todos los barrios de la ciudad de Valencia. Actualmente la poca anchura de muchas de las aceras y la escasez de carriles bici no permiten desplazarse con seguridad y mantener la distancia interpersonal mínima de 2 metros recomendada por las autoridades sanitarias. El actual desequilibrio a favor del vehículo a motor en el reparto del espacio público urbano discrimina, perjudica y pone en peligro a la mayoría de la ciudadanía que no hace los desplazamientos individuales en coche particular. El exceso de este último empeora la calidad del aire común de la ciudad», resaltó en un comunicado la plataforma.

«Muchas calles importantes, como por ejemplo es el caso de Pérez Galdós no permiten el tránsito peatonal con mínimas condiciones de seguridad por las aceras. Las autoridades municipales han de poner remedio urgente ante la nueva situación de la apertura escalonada del confinamiento, que exige reformas blandas y rápidas de muy bajo coste económico para afrontar la emergencia sanitaria de la pandemia en el espacio público urbano», reclamó València per l'Aire, que ha tenido rápida respuesta por parte del consistorio.

