El Ayuntamiento de València está a "a expensas" de cómo se materializa la decisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre aplicar una restricción de la movilidad nocturna y, en base ello, el gobierno municipal verá "si se puede tomar alguna decisión adicional" que "complemente" la medida o si "no hace falta". Así lo ha explicado este viernes la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, a preguntas de los medios, en la presentación de una campaña de utilización de mascarillas reutilizables para cuidar el saneamiento de la ciudad, después de que en la noche de jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciase que ha encargado a la Abogacía de la Generalitat y a la Conselleria de Sanidad Universal la elaboración de una resolución que restrinja la movilidad nocturna en toda la Comunitat Valenciana entre las 00.00 y las 06.00 horas hasta el 9 de diciembre

La resolución, que se pretende que esté lista en un máximo de 48 horas, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para su ratificación y que pueda aplicarse en los primeros días de la próxima semana. La edil ha valorado que "el toque de queda es una medida importante que puede tener un impacto beneficioso en el control de contagios". "Estamos un poco a expensas de eso para ver si complementamos con alguna decisión adicional o no hace falta". En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento "lo que va a hacer es esperar" a ver "qué camino se toma" en las próximas 24-48 horas. "En base a eso, desde el gobierno municipal veremos si se puede tomar alguna decisión adicional", ha reiterado. Valía ha señalado que la restricción de la movilidad nocturna es "una medida de impacto que podría ser suficiente para este momento", en un contexto de "incremento sostenido" de la incidencia de la pandemia en la ciudad. Ha matizado, no obstante, que "todavía no estamos en una situación tan mala como la de otras comunidades". "Lo que pretendemos es trabajar en coordinación con las administraciones y complementar las medidas. Sabemos que una sola administración no va a poder evitar que se propague el virus por ninguna de sus medidas, porque las competencias están tan repartidas en administraciones que o nos coordinamos o no va a ser efectivo", ha dicho.

Ha añadido que, mientras, el consistorio continúa con las medidas que "son muy efectivas y que son competencia municipal", como "la planificación de la limpieza y desinfección de los espacios públicos y la organización de efectivos de protección ciudadana".