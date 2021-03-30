El Circuito de Carreras Populares de la ciudad de València ha empezado a organizar y celebrar pruebas para su edición de 2021. Debido a la situación sanitaria, han desaparecido los grandes acontecimientos deportivos de las matinales de domingo. Y así, hasta que cambien las cosas, la opción es participar de forma virtual. Es decir, enviar una carrera propia para formar parte de un listado, esa sensación que hace ya más de un año no se puede saborear.

De momento, las "carreras" con contrarrelojes individuales (o en grupo). Mediante la descarga de una aplicación se puede enviar un recorrido equivalente a las distancias habilitadas. El circuito es, de esta forma, sensaciones. No hay que pagar por ninguna inscripción y tampoco se conceden premios. Es una forma, en todo caso, de mantener el hilo, la vinculación con uno de los grandes acontecimientos deportivos populares de la ciudad.

La Volta a Peu Runners Ciudad de València ha sido la primera en celebrarse con dos carreras posibles: 5.500 y 3.000 metros.

Luis Anguis y Lidia García en la carrera larga y Emilio Martí y Catalina Blat en la carrera corta fueron los ganadores.

La próxima carrera tendrá lugar el 25 de abril: la Carrera Popular José Antonio Redolat, con recorridos de 5 y 3 kilometros.

RESULTADOS

DE 5.500 METROS

1   LUIS ANGUIS SANCHO   18:49

2   TAMIRU FRANCISCO ADUNA   19:41

3   JAVIER BEAMUD PEREZ   19:41

4   FERNANDO HERRANZ PEREZ   20:25

5   FERNANDO REDONDO CABALLERO   20:54

6   JOSE RAMON PUIG   21:16

7   PEDRO NAVARRO SANTOS   21:24

8   JUAN JOSE PEREZ SERRANO   21:29

9   JUANJO ROSELLO SOLER   21:44

10   JORDI RIBERA GALIANA   21:47

11   RAUL CAMARASA   22:31

12   ISRAEL CATALA LOPEZ   22:37

13   DANIEL SANCHIS ROIG   22:42

14   HECTOR DEL ALCAZAR INDARTE   22:54

15   TONI ESPADAS GARCIA   22:58

16   JOSE ANTONIO FERRANDO RUBERTE   22:59

17   JUAN PASTOR CALVO   23:00

18   ALBERTO CALATAYUD MARTI   23:02

19   MIGUEL ANGEL GOMEZ BLASCO   23:02

20   HECTOR CABELLO CAPILLA   23:05

21   ANTONIO ORTEGA REDO   23:07

22   FERNANDO SERRANO FLORENTIN   23:36

23   MARCO VINICIO LLANOS MARTINEZ   23:45

24   JUAN CRUZ AMIGO SANCHEZ   23:45

25   CARLOS CASCO SANCHEZ-MOLINA   23:47

26   ANTONIO LEAL BENAVENT   23:54

27   ANTONIO VTE ARNAU PEREZ   23:56

28   JOAQUIN PIQUERES CISCAR   23:57

29   FELIX CORTES GARCIA   23:59

30   JOSE CARLOS LOZANO   24:03

31   JAVIER LOZANO MARTIN   24:13

32   ANTONIO FERRANDO VILLAJOS   24:26

33   LIDIA GARCIA LUCAS   24:29

34   MANUEL GONZALEZ CAMACHO   24:33

35   ENRIC SANZ HERNANDEZ   24:42

36   JAVIER TORRES   24:44

37   FRANCISCO ESCURIET LOPEZ   24:49

38   JOSE DANIEL CARBONELL MORAGON   24:59

39   PABLO TORTAJADA CHARDI   25:07

40   PATRICIO MICA RUIZ   25:14

41   JUAN VTE CABALLERO SOLER   25:15

42   PACO CLAROS BENEYTO   25:17

43   NICOLAS HERRANZ PEREZ   25:17

44   ANTONIO JIMENEZ   25:40

45   PAUL WALTON   25:42

46   CARLOS TOLEDO MARTINEZ   25:42

47   PABLO FUENTES   25:51

48   RAMON JOSE MARTINEZ MARTINEZ   25:58

49   SARA BLANCO GIMENO   26:03

50   LUIS SEGURA LLORET   26:04

51   PACO MARCHANTE   26:04

52   JULIAN MORENO ADILLO   26:06

53   ESTHER MIRANDA   26:13

54   CHRISTIAN QUERAL LOPEZ   26:15

55   VICTOR TATAY SANTOS   26:19

56   ANGEL ALEGRE GUTIERREZ   26:19

57   MARIA JOSE GILABERT SANCHEZ   26:29

58   MARC SOMERS   26:33

59   FERNANDO LUIS GUILLEN BELENGUER   26:38

60   XIMO MARQUEZ VILLANUEVA   26:41

61   JORGE DIEZ SAN MIGUEL   26:51

62   FRANCISCO JOSE MOTA GARCIA   26:52

63   ARTURO ALBORS MURGADAS   26:54

64   MIREIA ALCOLECHA AGUADO   27:06

65   ANA SOFIA CHANZA TELLEZ   27:06

66   ROBERTO MORENO HERNANDEZ   27:09

67   ALEJANDRO GARCIA   27:14

68   JOSE MONCHU   27:16

69   RODRIGO DUQUE HEBRERO   27:24

70   MARTIN SANZ   27:24

71   ANGELS AZNAR MARQUEZ   27:31

72   INMACULADA RODRIGUEZ QUILLIS   27:42

73   JOSE MARIA MADRID GIL   27:47

74   DAVID BORREGO   27:50

75   JONATHAN URE   27:52

76   GUILLERMO ANDREU GARRIDO   27:56

77   ANA MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ   28:00

78   LAURA LOPEZ BORNAY   28:03

79   JUAN JESUS ESTRADA SERRANO   28:09

80   FRANCISCO JAVIER CARCEL PONCE   28:20

81   JOSE FORNER PALAU   28:25

82   FERRAN CASTELLO   28:32

83   JOSE FRANCISCO FERNANDEZ CLIMENT   28:32

84   FRANCISCO JAVIER OLMOS PIÑAR   28:34

85   ENRIQUE FOLGADO LOZANO   28:37

86   ANDREA GONZALEZ MONTORO   28:38

87   SANTIAGO VILLANUEVA ROS   28:40

88   SERGIO FABREGUES TUDELA   28:44

89   EMILIO GONZALEZ GARCIA   28:45

90   VICENTE ORTEGA AZNAR   28:47

91   ENRIQUE DE CASIMIRO   28:53

92   FRAN MOJIO   29:04

93   VICENTE MOLINS PIQUERES   29:05

94   LUIS MATEO MATEO   29:05

95   EVA MOCE CERVERA   29:06

96   SILVIA SOLAZ DIAGO   29:07

97   EVA MARIA ABELLAN MARTINEZ   29:16

98   ISMAEL LOPEZ RUIZ   29:17

99   XIMO ROIG ROMERO   29:19

100   JOSE ALBERTO MORENO MORALES   29:19

101   ANA DIAZ VIDAL   29:23

102   JOSE ANTONIO SIRVENT DOMINGO   29:24

103   MARIA UTRILLA   29:28

104   SALVA COLECHA FRANCO   29:29

105   ANA MARIA ESTEBAN CREMADES   29:29

106   DOMINGO JOSE BOLUDA GAYA   29:31

107   MIGUEL CAÑAVERAS RUBIO   29:41

108   ANDRES MACIA BALLESTER   29:42

109   VICENTE CERVERON LLEO   29:45

110   GABRIEL MADRID   29:47

111   LUCIA YUBERO SERRANO   29:47

112   JOSE BALLESTER VILLANUEVA   29:47

113   LUIS OLLER BERNAT   29:50

114   RAUL PLAZA GALLEGO   29:53

115   ROBERTO GOMEZ BALDAQUINO   29:57

116   LOLA AYALA SEVILLA   29:59

117   ALBA MARTIN HERRERO   30:13

118   SAGRARIO BOU MARTINEZ   30:17

119   MABEL HERNANDEZ ORTIZ   30:28

120   OSCAR FERRER SIMON   30:31

121   JOSE DALMAU GIL   30:31

122   RAMON FERNANDEZ LOPEZ   30:34

123   JOAQUIN FELIPE VICTORES   30:35

124   JUAN RAMON BRIZ REQUENA   30:40

125   ISABEL SOLER   30:43

126   ALTEA TAMARIT   30:50

127   JOSE VICENTE PELLICER NAVALON   30:57

128   MARIA CRIADO   30:58

129   ERIC LOPEZ   30:59

130   MARIA ASUNCION FAUSTINO PEREZ   31:02

131   LAURA MOLINA   31:04

132   OLGA BADIA PALACIN   31:04

133   JUAN CARLOS MARTINEZ LAOSA   31:19

134   NESTOR MARTINEZ VERCHER   31:20

135   CHIQUI LOPEZ PALLARES   31:21

136   JOSE MANUEL MARTIN HERRERO   31:23

137   GEMMA VICTORIA ESPI LOPEZ   31:23

138   RAMON RABADAN HORCAJADA   31:25

139   JUAN PALMA MARTIN   31:25

140   LUIS FARRAS GODINO   31:27

141   VANESA FERRERAS FELIZ   31:37

142   JUAN CARLOS SAN JUAN ALONSO   31:40

143   CARMEN MARIA DEL REAL PORTERO   31:41

144   MARIE-CLARE WALTON   31:42

145   VICENTE MASOT TORRES   31:46

146   JORGE CUEVAS VERDEJO   31:50

147   ROSA ISABEL ALABAU LUCIA   31:51

148   MARIFE RODRIGUEZ BENEGAS   31:51

149   STEPHANIE PEREZ GONZALEZ   31:54

150   PAULA IZQUIERDO ALTAREJOS   32:00

151   ISMAEL HAOULANI FABRI   32:06

152   BLANCA ROSA BARRIO GARCIA   32:07

153   FRANCISCO GINER GARCIA   32:08

154   MARIO ALEJANDRO ARAQUE CASTAÑEIRA   32:10

155   MARIO SANCHEZ CEA   32:13

156   M.CARMEN MARI VICENTE   32:13

157   ELENA ZARZO VINAIXA   32:17

158   JUAN ANTONIO TORRES SANCHEZ   32:33

159   MARIA PEREZ PARDO   32:33

160   CARLOS NEBOT SORIANO   32:38

161   ANDREA FUSTER RAMOS   32:44

162   ISA DIAZ ROMERO   32:55

163   MARIA SEGUI   32:56

164   JULIAN BERMEJO BASTANTE   32:59

165   VICENTA FABADO TORTAJADA   33:02

166   RODRIGO MARMOL RAMO   33:09

167   SILVIA RUIZ PARDO   33:10

168   MERCHE LILLO SANCHEZ   33:14

169   ESTHER BORRUEY RAMOS   33:15

170   ROCIO NAVARRO BOGUERIN   33:16

171   RAQUEL GASCON MIRALLES   33:32

172   GABRIEL IZQUIERDO MARTINEZ   33:33

173   JESSICA FRANCES   33:37

174   ROSA GARCIA ROLDAN   33:39

175   RAFAEL GARCIA ALVAREZ   33:44

176   LAURA GARCIA ALFONSO   33:51

177   ALBERTO MALAGON MORA   33:53

178   JUAN SERRANO   34:10

179   MALEN GORBA MIRALLES   34:12

180   RAQUEL GONZALEZ ROJAS   34:17

181   TERESA MORAN   34:28

182   JOSE MANEL SENENT ORTI   34:28

183   PEDRO JOSE GARCIA SEGUI   34:30

184   CELIA RABADAN PALACIOS   34:31

185   ANA MARTINEZ   34:35

186   CARMEN MAGRANER   34:36

187   ANTONIO RAFAEL HERNANDEZ OLIVENCIA   34:37

188   CRISTINA MEDIE CAÑADA   34:52

189   NUNO FELIPE DA SILVA GASPAR   34:57

190   LORENA MICHAVILA BUSTOS   34:58

191   ANGEL NAVARRO GOMEZ   35:02

192   ELENA LOPEZ CARCELA   35:04

193   FRANCISCA AYALA GALLEGO   35:12

194   MONICA TAMARIT   35:13

195   JOSE IGNACIO GUTIERREZ SOLER   35:13

196   VICENTE FORMENT CLIMENT   35:24

197   INMACULADA CELDA LARA   35:26

198   MERXE GARCIA RODRIGUEZ   35:29

199   LORENZO LOPEZ SANZ   35:35

200   SANTIAGO JOSE DEL CASTILLO ALVAREZ   35:54

201   JUAN CARLOS SEGUI ORTIN   36:01

202   JOSEFINA BURAGLIA MARTINEZ   36:02

203   DUNIA PEREZ ALCARAZ   36:06

204   MIGUEL VILLAGRAN SOLER   36:06

205   ALICIA NUÑEZ SANMARTIN   36:07

206   JOSE MANUEL MUÑOZ PEÑA   36:23

207   MIGUEL ANGEL NUÑEZ POMAR   36:26

208   MAXIMO DELGADO CORDON   36:39

209   JOSE ENRIQUE GARCIA LLOP   36:42

210   ENRIQUE AMAT CASARES   36:45

211   MAICA LLOP DOMINGO   36:48

212   MARIA JOSE GOMEZ GOMEZ   36:54

213   GABRIEL MORENO LOPEZ   38:05

214   ANDREA PETRILLO   38:20

215   HERMINIO SANCHO PALAFOX   38:48

216   JOSE CARLOS ABELLAN PINAR   39:22

217   BEATRIZ MARTINEZ ROJAS   39:41

218   MERCEDES SANCHEZ RAMOS   39:51

219   RAQUEL RABADAN HORCAJADA   40:57

220   GEMA PALACIOS GALVEZ   41:42

221   JORGE FERNANDEZ JULIA   42:29

222   MARIA ISABEL LEAL PEREZ   42:31

223   VALERIANO MORENO GARCIA   42:55

224   BEATRIZ PERIS ROCA   43:18

225   AMPARO ALBA PARDO   51:44

226   JESUS GUTIERREZ-RAVE ILLESCAS   57:04

227   MANUEL BOLOS ESTEBAN   57:57

228   JOSE VICENTE GARCIA GARCIA   58:10

229   LOURDES SEGOVIA   59:35

230   SERGIO JIMENEZ RUIZ   01:18:45

CARRERA DE 3.000 METROS

1   EMILIO MARTI PEIRO   10:50

2   JOSE MANUEL FORT MARTINEZ   10:54

3   PEDRO NAVARRO SANTOS   11:06

4   CARLOS TOLEDO MARTINEZ   13:14

5   GUILLEM BARRACHINA ROCA   13:15

6   CATALINA BLAT MARIN   13:26

7   NEREA JULIAN POMARES   13:32

8   FRANCISCO ESCURIET LOPEZ   13:33

9   JUAN CRUZ AMIGO SANCHEZ   13:50

10   JOSE RODRIGO BALLESTER   13:53

11   JOSE MONCHU   14:43

12   VISI MARTINEZ BLASCO   14:47

13   JOSE VICENTE PELLICER NAVALON   15:00

14   CHARO PANIZO OLLERO   15:04

15   ARTURO HERRERO BELENGUER   15:11

16   ANA SOFIA CHANZA TELLEZ   15:20

17   JAVIER GOMEZ MONSORIU   15:44

18   MAR SERRANO CARO   15:52

19   SANTIAGO VICENTE ARNAU   16:00

20   JOSE ENRIQUE SANCHEZ PASTOR   16:17

21   MANUEL RODRIGUEZ COLLADO   16:23

22   JUAN CARLOS SAN JUAN ALONSO   16:48

23   JOANA MICO CORTES   16:51

24   SAGRARIO BOU MARTINEZ   17:07

25   PACO CLAROS BENEYTO   17:10

26   MIGUEL ROLDAN PERIS   17:12

27   VIVIANA LUCIA FEMENIA PATON   17:24

28   LUIS FARRAS GODINO   17:28

29   ELISA TORMO GONZALEZ   17:40

30   VICTOR DANIEL GENIS SAEZ   17:48

31   RUTH BENET   18:03

32   SARA JEREZ CABALLERO   18:17

33   MIRIAM JEREZ CABALLERO   18:18

34   BLANCA FORT   18:42

35   MAYTE NAVARRO PIQUERAS   19:01

36   BEGOÑA COLOMER   19:45

37   BENITO LOPEZ SUAREZ   20:16

38   VICENTE CARRILERO   20:29

39   RAQUEL RABADAN GARCIA   20:39

40   ENRIQUE AMAT CASARES   20:53

41   EUGENIA ALTADILL MARTINEZ   21:15

42   MERCHE RODRIGUEZ QUILIS   22:04

43   AURORA VILLAR LAPEÑA   24:04

44   FERNANDO REDONDO CABALLERO   25:07

45   ZARZA BURGUES MORENO   25:22

46   MCARMEN CARRETERO LACARCEL   27:08

47   IRENE MARCH   32:45

48   BEATRIZ SANCHO   33:12

49   EDU GARCIA   43:51

Fuente: sportmaniacs