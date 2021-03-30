El Circuito de Carreras Populares de la ciudad de València ha empezado a organizar y celebrar pruebas para su edición de 2021. Debido a la situación sanitaria, han desaparecido los grandes acontecimientos deportivos de las matinales de domingo. Y así, hasta que cambien las cosas, la opción es participar de forma virtual. Es decir, enviar una carrera propia para formar parte de un listado, esa sensación que hace ya más de un año no se puede saborear.
De momento, las "carreras" con contrarrelojes individuales (o en grupo). Mediante la descarga de una aplicación se puede enviar un recorrido equivalente a las distancias habilitadas. El circuito es, de esta forma, sensaciones. No hay que pagar por ninguna inscripción y tampoco se conceden premios. Es una forma, en todo caso, de mantener el hilo, la vinculación con uno de los grandes acontecimientos deportivos populares de la ciudad.
La Volta a Peu Runners Ciudad de València ha sido la primera en celebrarse con dos carreras posibles: 5.500 y 3.000 metros.
Luis Anguis y Lidia García en la carrera larga y Emilio Martí y Catalina Blat en la carrera corta fueron los ganadores.
La próxima carrera tendrá lugar el 25 de abril: la Carrera Popular José Antonio Redolat, con recorridos de 5 y 3 kilometros.
RESULTADOS
DE 5.500 METROS
1 LUIS ANGUIS SANCHO 18:49
2 TAMIRU FRANCISCO ADUNA 19:41
3 JAVIER BEAMUD PEREZ 19:41
4 FERNANDO HERRANZ PEREZ 20:25
5 FERNANDO REDONDO CABALLERO 20:54
6 JOSE RAMON PUIG 21:16
7 PEDRO NAVARRO SANTOS 21:24
8 JUAN JOSE PEREZ SERRANO 21:29
9 JUANJO ROSELLO SOLER 21:44
10 JORDI RIBERA GALIANA 21:47
11 RAUL CAMARASA 22:31
12 ISRAEL CATALA LOPEZ 22:37
13 DANIEL SANCHIS ROIG 22:42
14 HECTOR DEL ALCAZAR INDARTE 22:54
15 TONI ESPADAS GARCIA 22:58
16 JOSE ANTONIO FERRANDO RUBERTE 22:59
17 JUAN PASTOR CALVO 23:00
18 ALBERTO CALATAYUD MARTI 23:02
19 MIGUEL ANGEL GOMEZ BLASCO 23:02
20 HECTOR CABELLO CAPILLA 23:05
21 ANTONIO ORTEGA REDO 23:07
22 FERNANDO SERRANO FLORENTIN 23:36
23 MARCO VINICIO LLANOS MARTINEZ 23:45
24 JUAN CRUZ AMIGO SANCHEZ 23:45
25 CARLOS CASCO SANCHEZ-MOLINA 23:47
26 ANTONIO LEAL BENAVENT 23:54
27 ANTONIO VTE ARNAU PEREZ 23:56
28 JOAQUIN PIQUERES CISCAR 23:57
29 FELIX CORTES GARCIA 23:59
30 JOSE CARLOS LOZANO 24:03
31 JAVIER LOZANO MARTIN 24:13
32 ANTONIO FERRANDO VILLAJOS 24:26
33 LIDIA GARCIA LUCAS 24:29
34 MANUEL GONZALEZ CAMACHO 24:33
35 ENRIC SANZ HERNANDEZ 24:42
36 JAVIER TORRES 24:44
37 FRANCISCO ESCURIET LOPEZ 24:49
38 JOSE DANIEL CARBONELL MORAGON 24:59
39 PABLO TORTAJADA CHARDI 25:07
40 PATRICIO MICA RUIZ 25:14
41 JUAN VTE CABALLERO SOLER 25:15
42 PACO CLAROS BENEYTO 25:17
43 NICOLAS HERRANZ PEREZ 25:17
44 ANTONIO JIMENEZ 25:40
45 PAUL WALTON 25:42
46 CARLOS TOLEDO MARTINEZ 25:42
47 PABLO FUENTES 25:51
48 RAMON JOSE MARTINEZ MARTINEZ 25:58
49 SARA BLANCO GIMENO 26:03
50 LUIS SEGURA LLORET 26:04
51 PACO MARCHANTE 26:04
52 JULIAN MORENO ADILLO 26:06
53 ESTHER MIRANDA 26:13
54 CHRISTIAN QUERAL LOPEZ 26:15
55 VICTOR TATAY SANTOS 26:19
56 ANGEL ALEGRE GUTIERREZ 26:19
57 MARIA JOSE GILABERT SANCHEZ 26:29
58 MARC SOMERS 26:33
59 FERNANDO LUIS GUILLEN BELENGUER 26:38
60 XIMO MARQUEZ VILLANUEVA 26:41
61 JORGE DIEZ SAN MIGUEL 26:51
62 FRANCISCO JOSE MOTA GARCIA 26:52
63 ARTURO ALBORS MURGADAS 26:54
64 MIREIA ALCOLECHA AGUADO 27:06
65 ANA SOFIA CHANZA TELLEZ 27:06
66 ROBERTO MORENO HERNANDEZ 27:09
67 ALEJANDRO GARCIA 27:14
68 JOSE MONCHU 27:16
69 RODRIGO DUQUE HEBRERO 27:24
70 MARTIN SANZ 27:24
71 ANGELS AZNAR MARQUEZ 27:31
72 INMACULADA RODRIGUEZ QUILLIS 27:42
73 JOSE MARIA MADRID GIL 27:47
74 DAVID BORREGO 27:50
75 JONATHAN URE 27:52
76 GUILLERMO ANDREU GARRIDO 27:56
77 ANA MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ 28:00
78 LAURA LOPEZ BORNAY 28:03
79 JUAN JESUS ESTRADA SERRANO 28:09
80 FRANCISCO JAVIER CARCEL PONCE 28:20
81 JOSE FORNER PALAU 28:25
82 FERRAN CASTELLO 28:32
83 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ CLIMENT 28:32
84 FRANCISCO JAVIER OLMOS PIÑAR 28:34
85 ENRIQUE FOLGADO LOZANO 28:37
86 ANDREA GONZALEZ MONTORO 28:38
87 SANTIAGO VILLANUEVA ROS 28:40
88 SERGIO FABREGUES TUDELA 28:44
89 EMILIO GONZALEZ GARCIA 28:45
90 VICENTE ORTEGA AZNAR 28:47
91 ENRIQUE DE CASIMIRO 28:53
92 FRAN MOJIO 29:04
93 VICENTE MOLINS PIQUERES 29:05
94 LUIS MATEO MATEO 29:05
95 EVA MOCE CERVERA 29:06
96 SILVIA SOLAZ DIAGO 29:07
97 EVA MARIA ABELLAN MARTINEZ 29:16
98 ISMAEL LOPEZ RUIZ 29:17
99 XIMO ROIG ROMERO 29:19
100 JOSE ALBERTO MORENO MORALES 29:19
101 ANA DIAZ VIDAL 29:23
102 JOSE ANTONIO SIRVENT DOMINGO 29:24
103 MARIA UTRILLA 29:28
104 SALVA COLECHA FRANCO 29:29
105 ANA MARIA ESTEBAN CREMADES 29:29
106 DOMINGO JOSE BOLUDA GAYA 29:31
107 MIGUEL CAÑAVERAS RUBIO 29:41
108 ANDRES MACIA BALLESTER 29:42
109 VICENTE CERVERON LLEO 29:45
110 GABRIEL MADRID 29:47
111 LUCIA YUBERO SERRANO 29:47
112 JOSE BALLESTER VILLANUEVA 29:47
113 LUIS OLLER BERNAT 29:50
114 RAUL PLAZA GALLEGO 29:53
115 ROBERTO GOMEZ BALDAQUINO 29:57
116 LOLA AYALA SEVILLA 29:59
117 ALBA MARTIN HERRERO 30:13
118 SAGRARIO BOU MARTINEZ 30:17
119 MABEL HERNANDEZ ORTIZ 30:28
120 OSCAR FERRER SIMON 30:31
121 JOSE DALMAU GIL 30:31
122 RAMON FERNANDEZ LOPEZ 30:34
123 JOAQUIN FELIPE VICTORES 30:35
124 JUAN RAMON BRIZ REQUENA 30:40
125 ISABEL SOLER 30:43
126 ALTEA TAMARIT 30:50
127 JOSE VICENTE PELLICER NAVALON 30:57
128 MARIA CRIADO 30:58
129 ERIC LOPEZ 30:59
130 MARIA ASUNCION FAUSTINO PEREZ 31:02
131 LAURA MOLINA 31:04
132 OLGA BADIA PALACIN 31:04
133 JUAN CARLOS MARTINEZ LAOSA 31:19
134 NESTOR MARTINEZ VERCHER 31:20
135 CHIQUI LOPEZ PALLARES 31:21
136 JOSE MANUEL MARTIN HERRERO 31:23
137 GEMMA VICTORIA ESPI LOPEZ 31:23
138 RAMON RABADAN HORCAJADA 31:25
139 JUAN PALMA MARTIN 31:25
140 LUIS FARRAS GODINO 31:27
141 VANESA FERRERAS FELIZ 31:37
142 JUAN CARLOS SAN JUAN ALONSO 31:40
143 CARMEN MARIA DEL REAL PORTERO 31:41
144 MARIE-CLARE WALTON 31:42
145 VICENTE MASOT TORRES 31:46
146 JORGE CUEVAS VERDEJO 31:50
147 ROSA ISABEL ALABAU LUCIA 31:51
148 MARIFE RODRIGUEZ BENEGAS 31:51
149 STEPHANIE PEREZ GONZALEZ 31:54
150 PAULA IZQUIERDO ALTAREJOS 32:00
151 ISMAEL HAOULANI FABRI 32:06
152 BLANCA ROSA BARRIO GARCIA 32:07
153 FRANCISCO GINER GARCIA 32:08
154 MARIO ALEJANDRO ARAQUE CASTAÑEIRA 32:10
155 MARIO SANCHEZ CEA 32:13
156 M.CARMEN MARI VICENTE 32:13
157 ELENA ZARZO VINAIXA 32:17
158 JUAN ANTONIO TORRES SANCHEZ 32:33
159 MARIA PEREZ PARDO 32:33
160 CARLOS NEBOT SORIANO 32:38
161 ANDREA FUSTER RAMOS 32:44
162 ISA DIAZ ROMERO 32:55
163 MARIA SEGUI 32:56
164 JULIAN BERMEJO BASTANTE 32:59
165 VICENTA FABADO TORTAJADA 33:02
166 RODRIGO MARMOL RAMO 33:09
167 SILVIA RUIZ PARDO 33:10
168 MERCHE LILLO SANCHEZ 33:14
169 ESTHER BORRUEY RAMOS 33:15
170 ROCIO NAVARRO BOGUERIN 33:16
171 RAQUEL GASCON MIRALLES 33:32
172 GABRIEL IZQUIERDO MARTINEZ 33:33
173 JESSICA FRANCES 33:37
174 ROSA GARCIA ROLDAN 33:39
175 RAFAEL GARCIA ALVAREZ 33:44
176 LAURA GARCIA ALFONSO 33:51
177 ALBERTO MALAGON MORA 33:53
178 JUAN SERRANO 34:10
179 MALEN GORBA MIRALLES 34:12
180 RAQUEL GONZALEZ ROJAS 34:17
181 TERESA MORAN 34:28
182 JOSE MANEL SENENT ORTI 34:28
183 PEDRO JOSE GARCIA SEGUI 34:30
184 CELIA RABADAN PALACIOS 34:31
185 ANA MARTINEZ 34:35
186 CARMEN MAGRANER 34:36
187 ANTONIO RAFAEL HERNANDEZ OLIVENCIA 34:37
188 CRISTINA MEDIE CAÑADA 34:52
189 NUNO FELIPE DA SILVA GASPAR 34:57
190 LORENA MICHAVILA BUSTOS 34:58
191 ANGEL NAVARRO GOMEZ 35:02
192 ELENA LOPEZ CARCELA 35:04
193 FRANCISCA AYALA GALLEGO 35:12
194 MONICA TAMARIT 35:13
195 JOSE IGNACIO GUTIERREZ SOLER 35:13
196 VICENTE FORMENT CLIMENT 35:24
197 INMACULADA CELDA LARA 35:26
198 MERXE GARCIA RODRIGUEZ 35:29
199 LORENZO LOPEZ SANZ 35:35
200 SANTIAGO JOSE DEL CASTILLO ALVAREZ 35:54
201 JUAN CARLOS SEGUI ORTIN 36:01
202 JOSEFINA BURAGLIA MARTINEZ 36:02
203 DUNIA PEREZ ALCARAZ 36:06
204 MIGUEL VILLAGRAN SOLER 36:06
205 ALICIA NUÑEZ SANMARTIN 36:07
206 JOSE MANUEL MUÑOZ PEÑA 36:23
207 MIGUEL ANGEL NUÑEZ POMAR 36:26
208 MAXIMO DELGADO CORDON 36:39
209 JOSE ENRIQUE GARCIA LLOP 36:42
210 ENRIQUE AMAT CASARES 36:45
211 MAICA LLOP DOMINGO 36:48
212 MARIA JOSE GOMEZ GOMEZ 36:54
213 GABRIEL MORENO LOPEZ 38:05
214 ANDREA PETRILLO 38:20
215 HERMINIO SANCHO PALAFOX 38:48
216 JOSE CARLOS ABELLAN PINAR 39:22
217 BEATRIZ MARTINEZ ROJAS 39:41
218 MERCEDES SANCHEZ RAMOS 39:51
219 RAQUEL RABADAN HORCAJADA 40:57
220 GEMA PALACIOS GALVEZ 41:42
221 JORGE FERNANDEZ JULIA 42:29
222 MARIA ISABEL LEAL PEREZ 42:31
223 VALERIANO MORENO GARCIA 42:55
224 BEATRIZ PERIS ROCA 43:18
225 AMPARO ALBA PARDO 51:44
226 JESUS GUTIERREZ-RAVE ILLESCAS 57:04
227 MANUEL BOLOS ESTEBAN 57:57
228 JOSE VICENTE GARCIA GARCIA 58:10
229 LOURDES SEGOVIA 59:35
230 SERGIO JIMENEZ RUIZ 01:18:45
CARRERA DE 3.000 METROS
1 EMILIO MARTI PEIRO 10:50
2 JOSE MANUEL FORT MARTINEZ 10:54
3 PEDRO NAVARRO SANTOS 11:06
4 CARLOS TOLEDO MARTINEZ 13:14
5 GUILLEM BARRACHINA ROCA 13:15
6 CATALINA BLAT MARIN 13:26
7 NEREA JULIAN POMARES 13:32
8 FRANCISCO ESCURIET LOPEZ 13:33
9 JUAN CRUZ AMIGO SANCHEZ 13:50
10 JOSE RODRIGO BALLESTER 13:53
11 JOSE MONCHU 14:43
12 VISI MARTINEZ BLASCO 14:47
13 JOSE VICENTE PELLICER NAVALON 15:00
14 CHARO PANIZO OLLERO 15:04
15 ARTURO HERRERO BELENGUER 15:11
16 ANA SOFIA CHANZA TELLEZ 15:20
17 JAVIER GOMEZ MONSORIU 15:44
18 MAR SERRANO CARO 15:52
19 SANTIAGO VICENTE ARNAU 16:00
20 JOSE ENRIQUE SANCHEZ PASTOR 16:17
21 MANUEL RODRIGUEZ COLLADO 16:23
22 JUAN CARLOS SAN JUAN ALONSO 16:48
23 JOANA MICO CORTES 16:51
24 SAGRARIO BOU MARTINEZ 17:07
25 PACO CLAROS BENEYTO 17:10
26 MIGUEL ROLDAN PERIS 17:12
27 VIVIANA LUCIA FEMENIA PATON 17:24
28 LUIS FARRAS GODINO 17:28
29 ELISA TORMO GONZALEZ 17:40
30 VICTOR DANIEL GENIS SAEZ 17:48
31 RUTH BENET 18:03
32 SARA JEREZ CABALLERO 18:17
33 MIRIAM JEREZ CABALLERO 18:18
34 BLANCA FORT 18:42
35 MAYTE NAVARRO PIQUERAS 19:01
36 BEGOÑA COLOMER 19:45
37 BENITO LOPEZ SUAREZ 20:16
38 VICENTE CARRILERO 20:29
39 RAQUEL RABADAN GARCIA 20:39
40 ENRIQUE AMAT CASARES 20:53
41 EUGENIA ALTADILL MARTINEZ 21:15
42 MERCHE RODRIGUEZ QUILIS 22:04
43 AURORA VILLAR LAPEÑA 24:04
44 FERNANDO REDONDO CABALLERO 25:07
45 ZARZA BURGUES MORENO 25:22
46 MCARMEN CARRETERO LACARCEL 27:08
47 IRENE MARCH 32:45
48 BEATRIZ SANCHO 33:12
49 EDU GARCIA 43:51
Fuente: sportmaniacs