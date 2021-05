La concejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia Rocío Gil ha exigido soluciones al aumento de quejas vecinales por la suciedad de las calles, tras la celebración ayer de la comisión de Quejas y Sugerencias. «El informe de quejas y sugerencias que se presenta todos los meses en la comisión refleja un descenso de las sugerencias, respecto al mes anterior, un 30%, pero un incremento de las quejas en un 44%, siendo el incremento interanual de las quejas más de un 400%», ha afirmado Gil.

«El mayor número de quejas vuelven a concentrarse en los servicios de limpieza de la vía pública, a los que se suman este mes las quejas sobre los servicios de jardinería y la poda de árboles», precisó la edil de Ciudadanos, quien añadió: «Que las quejas sobre la limpieza y el mantenimiento de la ciudad se cuadripliquen en tan solo un año nos ofrece una fotografía realmente triste de la gestión de este equipo de gobierno, que parece querer optar también a la capitalidad mundial de la suciedad y el abandono».

«Valencia no puede ser identificada por la suciedad en las aceras, pintadas ilegales y jardines descuidados, y no sólo porque ahuyentemos el turismo, sino porque los valencianos se merecen una ciudad mucho más agradable donde vivir. Además, la gente se está cansando de sugerir mejoras porque ven que no son escuchados y están cambiando las sugerencias por quejas y crispación», concluyó Rocío Gil.

Los problemas de suciedad en las calles han sido un clásico en la lista de reclamaciones de los ciudadanos de València, que en los últimos tiempos han pedido un incremento de los servicios, más baldeos en las calles y más desinfección, sobre todo en los tiempos de pandemia. El ayuntamiento, por su parte, ha incrementado el servicio y el presupuesto dedicado a ello.