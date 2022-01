Un homenaje a los artistas falleros es la apuesta de Almirante Cadarso-Conde Altea para obtener nuevamente el ninot indultat en las Fallas de 2023. De la mano de Manuel Algarra y el equipo de colaboradores se compone una figura muy del agrado del público, que además tiene el valor añadido de su argumento.

La escena es un artista fallero mostrando la maqueta de la falla a una pareja de falleritos. Y aunque la maqueta (que además gira) es la de la falla de Especial que se plantará este año, se trata de un homenaje no a un artista en particular, sino a todo el colectivo de hace una generación que, en palabras de Manuel Algarra, «consiguieron vivir de su trabajo, no se obsesionaron con plantar en la Especial y tuvieron una trayectoria artística consciente de hasta donde podían optar.. Sin ellos, las Fallas actuales serían imposibles de entender».